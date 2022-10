"Ma che vuole questa". Lo show della gelosia di Selvaggia Lucarelli a Ballando

A Ballando con le stelle non ci sarà un conflitto di interessi, ma Selvaggia Lucarelli e il suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, stanno attirando decisamente l'attenzione. Nell'ultima puntata dello show di Rai Uno, la giudice ha inscenato un siparietto sulla gelosia nei confronti della maestra Anastasia Kuzmina degno delle migliori commedie. E sui social il video è diventato virale in brevissimo tempo.

A Ballando, si sa, succede spesso che la complicità portata in pista dalle coppie sfoci in un flirt fuori dagli studi. È successo in passato a Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, Samantha Togni e Stefano Bettarini fino a Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Così Selvaggia Lucarelli ha voluto mettere le mani avanti, stoppando sul nascere ogni possibile coinvolgimento tra il suo fidanzato, che quest'anno gareggia nel talent di Milly Carlucci, e la sua insegnante di ballo, Anastasia Kuzmina. E nell'ultima diretta dello spettacolo ha bacchettato il compagno e la ballerina.



Nella clip mandata in onda dalla regia prima del ballo della coppia, la Kuzmina ha lamentato lo scarso feeling con Lorenzo, frenato forse dal fatto che la sua compagna è uno dei giudici della trasmissione. " Mi piacerebbe conoscerlo meglio, andare a prendere un caffè", ha detto agli autori la maestra di danza e una volta tornati in studio, dopo l'esibizione di boogie, la Lucarelli ha bacchettato la ballerina: "Cos'è questa storia che non vi vedete abbastanza fuori dalle prove?". A nastasia Kuzmina ha chiarito: "Intendo dire che magari un caffè per parlare dei prossimi balli e delle coreografie si potrebbe prendere". Ma la Lucarelli ha invitato la giovane a stare al suo posto: "Ma che vuole questa? Cara, devi essere pronta a sostenere le cose che dici nelle clip. Non è che poi quando vieni davanti ti nascondi dietro Lorenz o".