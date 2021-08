Il delirio (no vax) del figlio di Tom Hanks: "Non mi buco con quel ca... di ago"

Il tema dei vaccini contro il Covid-19 continua ad essere un argomento molto caldo, anche a Hollywood. L'ultimo esempio è il video postato dal figlio di Tom Hanks, Chet Hanks, che non ha mai nascosto le sue posizioni da no-vax e che è tornato a parlare dell'argomento sul suo account ufficiale Instagram, rivolgendosi direttamente al suo pubblico.

Chet Hanks è un attore come suo padre e ha preso parte a serie come Shameless ed Empire. Nella pagina a lui dedicata dall'agenzia che lo rappresenta, Chet Hanks viene descritto come "la pecora nera della famiglia" , sottolineando che "ha dovuto superare una lunga dipendenza da droga, ed ora è sobrio dal 2015". Una figura che sembra essere agli antipodi rispetto a quella del padre, che invece è famoso per essere il gentiluomo di Hollywood, sempre gentile e positivo. Chet Hanks aveva sollevato un polverone qualche giorno fa quando, sempre usando Instagram come mezzo di comunicazione, si era reso protagonista di un video in cui in un primo momento sembrava voler consigliare a tutti di fare il vaccino e annunciava di averlo fatto lui stesso. Un attimo dopo, però, Chet Hanks perde il controllo, alza la voce dicendo che stava scherzando e aggiungendo: "Non mi buchi con quel ca*zo di ago. È una fot*uta influenza, okay? Se ti ammali, resta a casa" . Le sue affermazioni hanno sollevato un vespaio e l'attore è stato sommerso dai commenti di coloro che non hanno apprezzato né il tono del messaggio né il contenuto, soprattutto per la linea negazionista dell'attore, che pure ha vissuto il Covid-19 in prima persona quando i suoi genitori sono risultati positivi. Al post aveva messo un like anche Heather Parisi.