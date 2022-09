Le corna e la vaccheria: Belen e Ilary scatenate sui social

Se non puoi sottrarti al gossip, scherzaci sopra. Sembra essere questo il motto di Ilary Blasi e Belen Rodriguez, che nelle ultime ore si sono rese protagoniste di un ironico siparietto su Instagran. Un botta e risposta che pare richiamare alle rispettive situazioni sentimentali.

Ilary Blasi, reduce dagli ultimi pettegolezzi sull'addio a Totti, ha trascorso il fine settimana insieme ad amici e familiari. Prima alla mostra "Flesh: Warhol & The Cow" dedicata alle opere di Andy Warhol presso la Vaccheria di Roma, poi con la figlia Isabel alla Fattoria della Zucca alle porte della capitale. Tutto documentato ovviamente su Instagram, dove la conduttrice romana è decisamente molto attiva negli ultimi mesi.

Nelle foto e nei video condivisi con i suoi follower, Ilary Blasi non ha mancato di ironizzare sulla sua attuale situazione sentimentale, pubblicando alcune opere di Warhol raffiguranti mucche con le corna in bella mostra. Ma soprattutto l'insegna dello spazio culturale romano, "La Vaccheria", furbo e sibillino riferimento a chi non è dato saperlo (oppure sì?). Ma per la serie "ridiamoci su", anche in fattoria la conduttrice ha trovato pane per i suoi denti per scherzare sui gossip e pettegolezzi, tirando in ballo anche Belen Rodriguez. In un video condiviso nelle sue Storie, Ilary ha mostrato infatti una capra e una pecora, che i proprietari dell'attività hanno voluto chiamare come lei e la showgirl argentina. "Hillary e Belen" si legge nel cartello affisso sopra la staccionata.