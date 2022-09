Il post dello zio di Ilary punge Totti: "Ci hanno insegnato i valori..."

C'è un nuovo attaccante nella rosa di chi giudica l'intervista rilasciata da Francesco Totti eccessiva e fuori luogo. Il nome è sconosciuto ai più, ma nella cerchia della famiglia Totti - Blasi Stefano Serafini è noto per essere lo zio di Ilary. Con un post sibillino e pungente, l'uomo ha messo a segno il suo personale gol contro l'ex capitano della Roma nel segno del "rispetto".

Le accuse che il Pupone ha mosso all'ex moglie Ilary, di avere sottratto la collezione di orologi di lusso da una cassetta di sicurezza di famiglia, non sono piaciute alla maggior parte di chi - da mesi - assiste a una crisi fatta di tradimenti, dispetti e recriminazioni. E tra questi c'è Stefano Serafini, lo zio di Ilary Blasi, che nelle scorse ore ha voluto mandare il suo personale messaggio a tutti coloro che hanno preso per buone le dichiarazioni di Totti sul presunto furto di Rolex.

Sulla sua pagina Instagram Serafini - che è il fratello della mamma della Blasi - ha pubblicato una foto con tutte le donne della sua famiglia riunite (la madre, la sorella e le nipoti Melory, Ilary e Silvia fino alle pronipoti Isabel e Chanel) in occasione del suo compleanno. Nella descrizione del post, però, lo zio della conduttrice oltre a parlare dell'essenza della famiglia, ha punzecchiato a suo modo Francesco Totti.

" Vi mostro in una unica foto il concetto di famiglia", ha scritto Serafini, proseguendo: " Quando il mare é in tempesta si torna nel porto da dove tutto é iniziato e sia ha la certezza di trovare l'amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo é quello che ci é stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci é stato insegnato il vero valore e significato di Famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci é stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect" .