Isola dei famosi al via: la lista dei vip in Honduras con la Blasi

Alfonso Signorini e Ilary Blasi sono pronti a passarsi il testimone. Con la fine del Grande Fratello Vip, l'Isola dei Famosi raccoglie l'eredità della prima serata di Canale 5 tornando in onda a partire dal 15 marzo. I primi concorrenti sono già stati svelati, ma sul cast completo c'è ancora incertezza anche se i nomi circolano da diversi giorni. Una cosa è certa, Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione e a riportare il reality di sopravvivenza agli albori.

Lo ha confessato lei stessa nell'ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi 2 Canzoni: " Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista ".

Sulla composizione del cast Ilary Blasi non si è sbilanciata. La conduttrice ha anticipato che i concorrenti che voleranno in Honduras saranno 16 e la gran parte dei vipponi scelti sono personaggi inediti o che non hanno mai fatto un reality. A fare i primi nomi ci ha pensato il sito ufficiale del programma che, sui social network, ha iniziato a dare un volto e un nome ai prossimi naufraghi.

Primo tra tutti lo youtuber, al secolo Simone Paciello. Insieme alla giovane star del web ci saranno, erede del famoso brand di moda, l'attore di fictione la figlia di Giuliano Gemma,. Quest'ultima è stata protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express in coppia con Asia Argento per questo, in molti, sono pronti a scommettere che in Honduras l'attrice potrebbe sbarcare anche solo per un breve periodo. Altro nome confermato dell'Isola dei Famosi è quello diLa conduttrice Rai ha svelato di essere in procinto di partire per i Caraibi in una intervista al Corriere della Sera. Una scelta dettata dalla voglia di mettersi in gioco e di fare un "reset" della sua vita.

L'inviato dell'Isola dei famosi - dopo l'addio di Alvin storica spalla di Alessia Marcuzzi nelle precedenti edizioni - sarà il campione di nuovo Massimiliano Rosolino. Sull'isola, con un ruolo inedito, dovrebbe sbarcare anche Marco Maddaloni, ex vincitore del reality, che sarà il "guardiano" dell'isola dei parassiti, quella che un tempo era l'ultima spiaggia. Sui nomi degli opinionisti (Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi) e degli altri naufraghi, invece, c'è ancora incertezza anche se Tv Blog avrebbe anticipato il cast completo: la showgirl Angela Melillo, la Miss Carolina Stramare, l'ex calciatore Paul Gascoigne, l'ultimo vincitore di "Ballando" Gilles Rocca, il giornalista Beppe Braida, il Visconte Guglielmotti, l'attore Akash Kumar, il comico Roberto Ciufoli, Francesca Lodo, Valentina Persia, la madre di Silvia Salemi Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo.