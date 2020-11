"Ma chi è Selvaggia Roma?", l'ira di Lady Bonolis (e le altre) contro l'influencer del GFVip 

La sfuriata di Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia Roma sta avendo ripercussioni anche all'esterno della casa del Grande Fratello Vip. L'atteggiamento provocatorio dell'ex Temptation Island nei confronti della showgirl calabrese ha fatto sbottare molte colleghe della Gregoraci. Da Lady Bonolis a Flora Canto e Milena Miconi sono tante le vip che si sono schierate in difesa dell'amica Elisabetta, puntando il dito contro la "pochezza" della Roma.

Sin dal suo ingresso nella casa Selvaggia Roma ha creato scompiglio tra i concorrenti. A sentire maggiormente il peso del nuovo ingresso è stata Elisabetta Gregoraci che, suo malgrado, è finita al centro delle critiche e delle bassezze dell'ex Temptation Island. L'ultimo chiacchiericcio di Selvaggia alle spalle della Gregoraci ha scatenato la rabbia di quest'ultima, che nelle scorse ore ha avuto una violenta lite con la Roma.

Seguo il Gf Vip e conosco Ely. Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo. Poi... chi è Selvaggia Roma???!

La pochezza regna sovrana -

Selvaggia Roma cerca disperatamente qualcuno che confermi di aver "limonato con lei" già questo direi possa bastare. Grande Ely

Un episodio che ha infiammato le polemiche anche fuori dal Grande Fratello Vip. Sui social la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, si è schierata apertamente in difesa dell'ex moglie di Briatore, affossando l'influencer romana: "". Un interrogativo che in poco tempo non solo è diventato un hashtag, ma che ha trovato anche consenso in altre vip. "ha commentato sotto il post di Lady Bonolis".