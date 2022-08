"Gli sto lontano", "Ma chi ti vuole": De Sica sbotta contro Gaia Nanni

Christian De Sica è sempre più protagonista su Instagram. Dopo essere sbottato contro i "cafoni" di Ferragosto, sempre pronti a condividere foto di ristoranti e uscite in yacht, l'attore romano ha bacchettato un'attrice fiorentina, rea di averlo tirato in ballo - in modo non proprio positivo - in una intervista.

Lei, Gaia Nanni, attrice teatrale con alle spalle esperienze alla corte di Ferzan Ozpetek e Leonardo Pieraccioni, è stata intervistata dal Corriere Fiorentino e nel parlare della sua esperienza lavorativa ha raccontato di volere portare in scena personaggi, che prendono le distanze dagli stereotipi. " Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale ", ha detto al quotidiano toscano la Nanni, attirando l'attenzione dei fan di De Sica e dello stesso attore.

L'attore, celebre proprio per i suoi ruoli da protagonista nei popolari cinepanettoni che sbancano da sempre i botteghini, non ha digerito l'esternazione poco lusinghiera di Gaia Nanni e le ha dedicato un ironico ma pungente post sulla sua pagina Instagram. Christian De Sica ha condiviso uno stralcio dell'intervista, nella quale la donna parla di lui e dei cinepanettoni, commentando sarcasticamente: " Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. Ma chi te conosce, ma chi te vo' Gaia Nanni ". A buon intenditor poche parole: se l'attrice si tiene a debita distanza dai film di Natale, per contro De Sica non ha nessuna intenzione di chiamarla per una parte nei suoi film.

Allo scambio di "cortesie" hanno assistito i follower di De Sica, che ormai si stanno abituando alle esternazioni dell'attore sempre più scatenato sui social network. Nei giorni scorsi, infatti, il romano aveva scelto il web per manifestare tutto il suo disappunto sulla spasmodica ricerca di like di influencer e vip. Il post sulla Nanni, condiviso anche nelle storie, però, deve avere avuto un effetto indesiderato, visto che è stato rimosso poco fa. Christian De Sica, 71 anni, avrebbe scelto di cancellare il contenuto dalla sua pagina e dalle sue storie, ma il post potrebbe essere anche stato segnalato e fatto rimuovere dagli amministratori della piattaforma. Cosa sia successo rimane un mistero, ma quello che è certo è che il botta e risposta tra i due attori è avvenuto sotto gli occhi di tutti.