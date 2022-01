"Chiama la sicurezza...". Rudy Zerbi scatena la rissa ad Amici

Attimi di tensione nel daytime di Amici di Maria De Filippi, quando Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono scontrati su una prova speciale, che il professore voleva assegnare a sorpresa all'allievo della Pettinelli. La discussione da tesa si è ben presto trasformata in aggressiva e i due sono arrivati addirittura allo scontro fisico.

Rudy Zerbi ha convocato Crytical, giovane rapper seguito dalla conduttrice radiofonica, per assegnargli una canzone di Ultimo nel tentativo di metterlo alla prova su un testo cantato. Quando nella sala prove è arrivata a sorpresa anche Anna Pettinelli tra i due si è accesa la discussione. " Voglio che lui faccia questa canzone per vedere se può superare i suoi limiti", ha spiegato Zerbi, ma la replica della Pettinelli è stata categorica: "Io no, te lo dico proprio. La devi smettere di fare il tuo porco comodo con gli allievi degli altri. Non voglio che tu venga a mettere in difficoltà i miei allievi, perché io non lo faccio ".

Zerbi ha ricordato alla collega della discussione avuta nel corso dell'ultima puntata della domenica, quando proprio lei aveva proposto all'insegnate di assegnare un brano al suo studente. " Smemorina ", l'ha provocata il produttore musical, tirando in ballo anche il giovane cantante sempre più in imbarazzo davanti alla lite tra i due professori.

Furiosa, Anna Pettinelli ha accusato il collega di essere scorretto: " Sei entrato a tradimento per mettere in difficoltà i ragazzi degli altri". Ma Zerbi ha replicato a tono :"Sei tu che non li vuoi fare crescere. Sei fuori di te". Il professore ha insistito sull'importanza della prova speciale da lui proposta a Crytical anche in vista del Serale e ha chiesto l'intervento della produzione. A quel punto la Pettinelli è sbottata: "Rudy prendi la porta, io e lui dobbiamo parlare. Sei un rompipalle ".

Prima di lasciare la stanza Zerbi ha provocato ancora una volta la collega: " Sei elegante come professoressa. Complimenti per l'esempio che sei per i ragazzi ". Ma l'uscita di scena è durata solo pochi istanti e il docente è rientrato poco dopo nella saletta delle prove, invitando la Pettinelli a uscire con lui dalla stanza. A quel punto i due hanno iniziato a battibeccare come due ragazzini: " C'ero prima io con lui", ha chiarito Zerbi trascinando la sedia della Pettinelli, mentre lei si aggrappava al pianoforte: "Mi devi portar via di peso. Hai tempo da perdere ". La professoressa ha chiesto l'intervento della sicurezza, definendo " impunito " Zerbi, mentre il Crytical assisteva alla scena sempre più attonito. Sui social network il siparietto ha scatenato numerose critiche da parte dei fan della trasmissione, che hanno definito " infantile " l'atteggiamento dei due prof, che alla fine hanno lasciato insieme la stanza, consentendo a Crytical di rientrare in casetta.