LoveMi, ira social contro Chiara Ferragni: cosa è successo

Il concerto Lovemi organizzato da Fedez e J-Ax in piazza del Duomo a Milano ha richiamato indubbiamente l'attenzione. L'evento gratuito è servito a raccogliere fondi a scopo benefico e migliaia di persone si sono radunate in piazza per cantare e ballare grazie alla presenza di numerosi artisti. Tra il pubblico c'era anche la moglie del rapper milanese, Chiara Ferragni, e su di lei le telecamere hanno indugiato anche troppo nel corso della diretta trasmessa su Italia Uno.

Mentre in televisione andava in onda il concerto LoveMi, infatti, su Twitter è esplosa la polemica sulle riprese insistenti in favore dell'influencer cremonese. " Domanda: l'inquadratura su Chiara Ferragni ogni cinque minuti è una specifica clausola contrattuale? ", ha chiesto in avvio di serata un utente all'ennesima inquadratura della moglie di Fedez da parte della regia, mentre un'altra ironizzava: “ Ah, ma quindi c'è Chiara Ferragni al LoveMi? Non me ne ero accorta… (La stanno consumando a furia di inquadrarla)" . Ma dalle battute, però, si è passati ben presto alle critiche quando le riprese hanno insistito sull'imprenditrice digitale per tutta la serata.

Mentre sul palco si alternavano gli artisti - da Dargen D'Amico a Ghali e Rkomi - i cameraman hanno preferito puntare l'attenzione sulla Ferragni che, a più riprese, è stata immortalata mentre piangeva o guardava il telefonino o parlava con la sorella, Valentina. E il popolo dei social si è sfogato duramente: "Dobbiamo vedere l'inquadratura sulle Ferragni per tutta la sera? Anche no ", "Pare ci sia un concerto tra un'inquadratura di Chiara Ferragni e l'altra", "Lo hanno chiamato LoveMi perché "inquadratura fissa su Chiara Ferragni che si muove a caso interrotta da brevi immagini del concerto' pareva brutto". La polemica non si è placata nemmeno alla fine dell'evento: "L'inquadratura su Chiara, su il cane di Chiara Ferragni, io non ce la faccio", "Siamo già alla 300esima inquadratura della Ferragni ".

Molti telespettatori non hanno gradito l'insistenza con cui Chiara Ferragni è stata ripresa dalle telecamere. Quasi come se la protagonista della serata fosse lei e non la musica e il fine benefico dell'evento messo in piedi da Fedez e J-Ax.