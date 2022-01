Fedez e Ferragni separati in casa: "Io negativa, lui ancora positivo"

Chiara Ferragni e Fedez "separati" in casa. Da una mascherina anti-contagio. L'aggiornamento sullo stato di salute della coppia di influencer è arrivato tramite i social, come sempre. Con una sopresa delle ultime ore: l'imprenditrice digitale è infatti risultata negativa al Covid dopo otto giorni dalla notizia dell'avvenuto contagio, mentre il marito ancora no. Quest'ultimo, dunque, dovrà continuare a indossare sul volto la protezione richiesta per evitare di diffondere il virus ai figli piccoli.

A divulgare l'imperdibile bollettino sanitario di casa Ferragni è stata nella tarda mattinata di oggi la stessa Chiara. " Ragazzi, ottime notizie: sono negativa. Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, in effetti anche da tampone ufficiale risulto negativa ", ha raccontato l'influencer nelle storie del proprio profilo Instagram. Per i Ferragnez, tuttavia, la disavventura con il Covid non può ancora considerarsi terminata. " Fedez invece è ancora positivo, penso e spero sia solo una questione di giorni ", ha aggiunto l'imprenditrice.

Per la coppia social, la notizia è diventata un'occasione per scherzarci su. Sempre in favore di smartphone, ovviamente. In una successiva storia di Instagram, infatti, Chiara si esibisce in un balletto davanti al marito che, con la mascherina indosso, la guarda sconsolato. Sul proprio profilo, lo stesso Fedez poi ha scherzosamente raccontato gli effetti indesiderati della negatività al virus di sua moglie: " Sta già organizzando viaggi, escursioni, pellegrinaggi e corse campestri per quando sarà negativo ".

Come moltissimi italiani colpiti dal virus, anche Fedez e Chiara Ferragni avevano trascorso Natale e Capodanno in casa, nel rispetto della quarantena. Con l'occasione, la popolare coppia - protagonista del 2021 televisivo - aveva raccontato sui social la propria permanenza in isolamento, vissuta fortunatamente senza accusare particolari sintomi legati alla malattia. " Ciao ragazzi, quinto giorno di Covid, siamo ancora asintomatici, per fortuna, anche i bambini che sono sempre rimasti negativi stanno bene, meno male, andiamo avanti dai ", aveva detto l'imprenditrice nei giorni scorsi.

Per Fedez, tuttavia, la situazione sembrava essere leggermente peggiorata nelle scorse ore, quando il cantante aveva rivelato di non avvertire più i sapori e gli odori.