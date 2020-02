Chiara Ferragni vuole un privé a Caserta. Arriva il 'no': "Clienti tutti uguali"

Nelle ultime ore, una degli influencer italiani più seguiti al mondo fa parlare di sé, per via di alcuni post pubblicati dal responsabile di un rinomato locale, sito in Campania. Si tratta di Chiara Ferragni. La consorte di Fedez, originaria di Cremona e classe 1987 divide il web al momento, per una richiesta avanzata da lei o a suo nome da terzi, a I masanielli, una rinomata pizzeria che si trova a Caserta. Ad aver riportato, nei minimi particolari, quanto richiesto dalla Ferragni al noto locale campano, è stato un piazzaiolo casertano di nome Francesco Martucci.

Quest'ultimo, che ama definirsi su Facebook "boss de I masanielli", ha condiviso con il web due post, in cui spiega cosa è accaduto con la nota blogger.

"'Buonasera, vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un privé?' -si legge nel primo dei due post condivisi, in cui il proprietario de I masanielli riporta il dialogo avuto con la Ferragni-. Io: 'No, Chiara non abbiamo privé. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo'".

In poco tempo, quanto riportato nel post condiviso nella giornata di ieri, ha fatto incetta di reazioni social e commenti. C'è chi definisce il messaggio in questione una lezione di 'livella' - che rimanderebbe alla poesia di Totò 'A livella', in cui l'anima di un netturbino rivendica, contro lo spirito di un marchese dalla superbia manifesta il principio di uguaglianza- di "umiltà", riservata, in questo caso, dal titolare de I masanielli alla consorte di Fedez. Stando a quanto emerso in rete, quindi, la blogger avrebbe contattato lo staff della pizzeria casertana, per prenotare un tavolo riservato, al fine di potersi godere del relax lontana da occhi indiscreti. E, di tutta risposta, il titolare avrebbe riferito a Chiara che il suo locale non disponesse di una sala privata, per via della propria volontà di assicurare una parità di trattamento ai suoi clienti.

Francesco Martucci divide il web su Chiara Ferragni

Sotto il post di sfogo condiviso da Martucci sono giunti molti commenti, pubblicati da parte degli utenti su Facebook. "Oramai il tam tam mediatico è partito e lo spu**anamento è inevitabile - ha scritto un utente, stigmatizzando, cioé, quanto riportato pubblicamente per iscritto dal pizzaiolo 40enne sul conto della blogger di Cremona-. Rifiutare è legittimo, molto meno renderlo pubblico. Spero per lei, che la Ferragni non faccia azione". E in un altro messaggio, invece, si leggono le parole di chi proprio non apprezza la presunta volontà espressa dalla Ferragni: "Ma la sala privata per cosa? Nel 2020 ancora ce n'è bisogno? Sono persone comuni come tutte le altre, a limite possono prenotare un posto libero, ma richiedere una sala privata mi sembra eccessivo... Ottima risposta, Martucci Francesco".

Le prime parole riportate in rete de Martucci -in nome e per conto de I masanielli- sembrano, quindi, aver diviso a metà l'opinione degli utenti della rete. E a seguito della polemica mediatica esplosa in questi giorni, e che ora lo vede coinvolto insieme a Chiara Ferragni, il casertano ha condiviso stamane un nuovo post, per chiarire la sua posizione in merito all'accaduto. "Scrivo sempre ciò che penso- si legge, non a caso, tra le righe del suo nuovo messaggio social-. Si è alzato un polverone che praticamente non esiste. Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso (o chi ne fa le veci o magari era uno scherzo) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo". "Da noi vengono attori, calciatori e compagni cantando -aggiunge-. Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio...E ho semplicemente detto la verità. Non ho mai voluto fare differenze. Che tratto tutti con lo stesso amore e dedizione. Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno. E mai mi permetterei".