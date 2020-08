Chiara Ferragni: "Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay"

La parola fine alla vicenda sembra averla messa Chiara Ferragni, ma il condizionale è d'obbligo e un passo indietro sull'intera vicenda anche. A scatenare la feroce polemica contro la youtuber Morenamore sono state alcune sue affermazioni omofobe, condivise (e poi rimosse) sul suo profilo Instagram pochi giorni fa.

" Non è che non discriminare i gay significa far crescere i propri figli con quella mentalità - ha dichiarato sui social Morenamore - che se sei un uomo puoi andare con un uomo e se sei una donna puoi stare con un’altra donna. No, un bambino è un bambino e non puoi crescerlo con quella mentalità ". Le parole sono state riprese da Trash Italiano, uno dei profili Instagram italiani più ironici dedicati all'intrattenimento, e la miccia della polemica si è subito innescata.

" Roba da Medioevo ", ha puntualizzato Trash Italiano. Ma la polemica si è ingrandita ulteriormente dopo la pubblicazione dei successivi video da parte di Morenamore che, dopo la valanga di commenti e messaggi di critica e sdegno, ha rincarato: " Non è normale, la cosa sta diventando imbarazzante. Ora tutti pensano che è normale crescere bambini che guardano cartoni gay, dove insegnano che l'omosessualità è normale? ". Il riferimento sembra essere al nuovo film di animazione della Disney-Pixar "Onward" ambientato in un mondo suburbano di fantasia, dove appare anche una poliziotta con un solo occhio che, parlando con altri personaggi, fa sapere di avere una compagna.

Dopo le sue dichiarazioni la youtuber è stata travolta dalle critiche (e dalle minacce) tanto da dover modificare il suo profilo Instagram da pubblico a privato e sospendere il suo canale Youtube, dove è seguita da migliaia di seguaci. Una vera e propria gogna mediatica. E sono molti i personaggi famosi che, sotto l'ultimo post, hanno replicato alle parole omofobe dell'influencer da Gabriele Rossi a Filippo Nardi fino a Chiara Ferragni.