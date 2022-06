La Nasti di nuovo nella bufera: "Se le altre svaccano..."

Qualunque cosa dica o faccia Chiara Nasti la polemica è sempre dietro l'angolo. Nell'ultimo mese l'influencer partenopea è finita al centro delle critiche in più di un'occasione e sempre per la sua gravidanza. Prima per il reveal gender party allo stadio Olimpico, poi per la replica ai cori dei tifosi romanisti, che insinuavano che il figlio che aspetta fosse di Zaniolo (suo ex) e non dell'attuale compagno Mattia Zaccagni. A farla finire nuovamente al centro della bufera, questa volta, è stata una risposta "sui generis" rifilata a una follower su Instagram.

Nelle scorse ore Chiara Nasti ha pubblicato sul suo profilo social una foto in cui si mostra in bikini con il pancione in bella mostra. Nonostante la gravidanza, l'influencer sfoggia ancora un fisico da urlo e questo ha scatenato la reazione dei suoi follower. Tra i tanti commenti lusinghieri c'è stato qualcuno, però, che ha voluto provocarla puntando l'attenzione sulla sua linea. " Lei non ha preso kg... certo, certo. Cosa ci sarà di male a dire di avere preso kg per una cosa così bella ", ha commentato una fan, riprendendo le parole della Nasti che negli scorsi giorni aveva confessato di mangiare di tutto senza essere aumentata di peso.

La provocazione ha colpito nel segno e l'influencer si è lasciata sfuggire l'ennesima rispostaccia: " Nessuno. Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza, non ho problemi dopo li toglierei subito ". La Nasti è da poco entrata nel quinto mese di gestazione e in alcune storie Instagram dei giorni scorsi aveva raccontato: " Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so ".

In molti non hanno creduto alle sue parole e lei, all'ennesima insinuazione, ha deciso di replicare in un modo decisamente poco elegante e quasi offensivo. Come era già successo in altre occasioni, la sua risposta è stata duramente criticata e l'influencer - come già era successo con il commento sul "gamberetto" di Zaniolo, ha preferito cancellare il suo commento e spegnere, almeno per il momento, le polemiche.