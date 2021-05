La chioma per il cibo: Ignazio Moser si rasa a zero

Avete presente Ignazio Moser e i suoi lunghi capelli da selvaggio? Un look che si sposava perfettamente con il contesto dell'Isola dei famosi. Barba lunga, chioma (fintamente) incolta e addominali cesellati, il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è presentato così poche settimane fa in Honduras. Ebbene, dimenticate quell'immagie così conturbante ed eroticamente intrigante di Ignazio Moser, perché potrebbero volerci anni prima di ritrovarla. Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi, infatti, Ignazio Moser ha dato un taglio netto a tutto, rasandosi a zero capelli e barba. Non si può dire sia stato un gesto fatto sullo slancio dell'entusiasmo, per carità, ma come ha detto lui prima che il barbiere isolano compisse il suo lavoro " non sapete cos'è la fame voi, non lo sapete a casa cos'è la fame vera ".

In cambio dei suoi capelli e della sua barba, infatti, la produzione ha promesso a tutti gli isolani un piatto di spaghetti ogni giorno per una settimana. Un premio troppo ghiotto per rinunciarvi, anche se Andrea Cerioli evidentemente non la pensa così. Infatti, il primo a cui è stato chiesto di sacrificarsi in nome del cibo è stato proprio il modello, che ha declinato senza riserva l'invito. A quel punto è stato Ignazio Moser a offrirsi, nonostante gli siano serviti ben 4 anni per coltivare e scolpire la chioma che ha mostrato con orgoglio sui social fino a poco prima della partenza. " Dite che a breve servirà un parrucchiere o vi piace il look da isolano? ", scriveva il social media manager di Moser sul suo profilo lo scorso 7 maggio in un post che, a due settimane di distanza, si è rivelato premonitore.