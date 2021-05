Isola, rissa sfiorata tra Moser e Diamante prima della diretta 

Si infiammano gli animi all'Isola dei Famosi, tanto che tra due dei protagonisti - ultimi entrati nel reality - si è arrivati quasi alle mani. Lo scontro tra Matteo e Ignazio era cominciato la scorsa settimana con toni sempre più accesi sia sull'isola che in puntata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, poco prima della diretta di lunedì sera, è stata l'ennesima lite tra i due che si è trasformata in rissa, sedata da Andrea Cerioli prima che i due arrivassero allo scontro fisico.

Motivo del contendere sempre le nomination, che hanno visto finire Matteo nella lista nera di Ignazio Moser, Cerioli e altri naufraghi. Una nomination di gruppo che ha insospettito Diamante il quale, parlando con Miryea, ha scoperto di esser stato oggetto di discussione durante un fuoco a notte fonda. Pensando di esser vittima di un "complotto", Matteo ha accusato Ignazio di aver orchestrato la nomination di massa alle sue spalle e il fidanzato di Cecilia Rodriguez è sbottato: " Nessuno ha fatto accordi o ha detto 'Votiamo matteo'. Nessuno ha condizionato nessuno. Io posso aver detto di volerti nominare, ma non l'ho imposto a nessuno e sfido chiunque a dire il contrario. La tua modalità è sbagliata ".

Ero andato a bere e quando sono tornato di qua ho sentito fare il mio ca*** di nome. Mi dà fastidio che delle persone di fronte al fuoco facciano il mio nome"

Sei all’Isola e non si può parlare di te? Ma vai a fa***".

: "Vai vai, continuate a mettervi d'accordo tu (Cerioli, ndr) e Ignazio Mosér".

: "Comunque mi chiamo Moser non Mosér"

La discussione, iniziata a notte fonda davanti al fuoco, si è ben presto accesa consempre più furente: ". Ignazio Moser preso dalla concitazione si è alzato e rivolgendosi verso Diamante ha gridato: "Immediata la replica provocatoria del naufragoPronunciando il cognome dell'ex gieffino con un accento diverso e scatenando l'irritazione di Ignazio