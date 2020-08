"Chissà tuo figlio cosa penserà di te", "Che sono f... e in gamba". Botta e risposta fra un fan e Belen

È un’estate di fuoco quella di Belen Rodriguez. La celebre showgirl da mesi è nel mirino dei gossip dopo la rottura (del tutto inaspettata) con Stefano de Martino. La coppia, dopo un periodo di lontananza, aveva ritrovato la serenità, ma complice il lockdown, le divergenze si sono presentate più insormontabili che mai. E subito il pettegolezzo ha preso forma. Prima si è parlato di un fatale triangolo amoroso (mai smentito in modo credibile né e confermato) tra De Martino e la Marcuzzi, poi di messaggi subliminali sui social, e infine l’attenzione si è spostata sui flirt di Belen che, di fatto, hanno animato le prime pagine dei settimanali. Sia la Rodriguez che De Martino, però, in un certo qual modo hanno ripreso la vita di sempre. La bella argentina, ad esempio, è tornata nelle sue vesti di modella, lasciandosi immortale in shooting davvero bollenti. Uno di questi ha fatto uscire di senno i fan che, nel corso delle ultime ore, hanno criticato aspramente l’ultima mossa della Rodriguez.

La foto che ha suscitato i commenti al veleno fa parte di un servizio a cui la Belen ha posato nel corso delle ultime settimane. Si tratta di una linea di intimo e lo scatto in questione mostra Belen con le spalle nude in una posa sensualissima, e che mette in mostra la sua immortale bellezza. Occhi chiusi, viso serio e composto e lato B in primo piano. Una foto da capogiro che, però, non è andata giù ai follower i quali si sono gettati in commenti pungenti e algidi. "Che schifo", si legge. "Chissà tuo figlio cosa penserà di te una volta che sarà cresciuto", tuona uno dei fan di Belen.

La Rodriguez, però, diversamente dal solito non resta zitta e ferma e indignata per il commento ricevuto, risponde a tono al fan, scatenando un vero e proprio botta e risposta. "Mio figlio sa che donna sono", scrive Belen. "E sa che sono una madre figa e in gamba. Chissà, invece, cosa penseranno i tuoi che passi giornate intere a scrivere m…ate". E così la showgirl zittisce tutti. Può sopportare tutte le accuse di questo mondo ma, quando si parla del piccolo Santiago, la Rodriguez diventa una vera e propria iena.

Il commento riceve molti apprezzamenti, anche se in risposta ci sono stati diversi fan che hanno replicato al gesto di Belen. “L’esempio? Ma se non ha mai lavorato un giorno in vita sua”. E poi: “Per questo non riesce a trovare un uomo adatto a lei”. Sta di fatto che la foto della discordia ha totalizzato più di 300mila like. La Rodriguez, nonostante tutto, resta ancora la regina di Instagram.