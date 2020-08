Belen è un fiume in piena e spara a zero contro De Martino: "Un uomo va anche perdonato... No"

Belen Rodriguez è pronta a perdonare Stefano De Martino? A quanto pare no. Come al solito l'argentina preferisce non intervenire direttamente nel gossip che ha travolto il suo matrimonio, ormai al capolinea, con l'ex ballerino ma non si tira indietro quando deve dire o far capire qualcosa. Da qualche giorno la questione è tornata di attualità per uno "scambio" di battute sui social che poteva lasciar intendere un riavvicinamento ma, soprattutto per le parole di Maria De Filippi affidate al settimanale Gente in edicola questa settimana.

" Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi che tornino insieme, con lui non si sa mai ", ha detto Maria De Filippi. Parole che a molti sono sembrate possibilisite per un futuro perdono da parte dell'argentina. D'altronde, Maria De Filippi conosce molto bene sia il ballerino che la showgirl, quindi i fan si sono aggrappati alle sue parole per continuare a sperare. Ad alimentare queste voci possibiliste ci sono anche i due post di Belen e Stefano, che sembrano quasi l'uno la risposta all'altro e che avevano fatto intravedere uno spiraglio di pace tra loro.

Invece no, per lo meno non nell'immediato futuro, almeno stando alle ultime storie condivise dall'argentina che sembra le stia letteralmente cantando al suo ex marito. Che Belen abbia una passione per il canto è noto a tutti. L'argentina si esibisce spesso per gli amici e i video a volte finiscono sui social, dove Belen Rodrguez è molto attiva. Durante queste vacanze così particolari, in piena pandemia e a pochi mesi dalla separazione, l'argentina ha avuto anche il tempo di aprire e chiudere uncon un affascinante imprenditore napoletano . Per molti quella sarebbe stata solo una vendetta nei confronti dell'ex marito, da molte parti accusato di averla tradita.

Ora Belen sta cercando di ritrovare un po' di leggerezza e non c'è niente di meglio di una serata karaoke con gli amici più cari. Ma l'argentina non ha scelto di postare sul suo profilo una canzone qualunque ma nelle sue storie ha condiviso una parte de La mia storia tra le dita, uno dei brani simbolo della discografia di Gianluca Grignani. " Ma quali buoni amici maledetti, io un amico lo perdono, mentre a te ti amo. Può sembrarti un po' banale, ma è un istinto naturale ", canta Belen Rodriguez con uno spiccato accento argentino che rende la canzone particolarmente intrigante.