Ciao Darwin, concorrente paralizzato: ​"La mia vita distrutta per un gioco"

Era il 17 aprile 2019 e quello che doveva essere solo un gioco per divertirsi si è trasformato in un vero e proprio dramma. Quello di Gabriele Marchetti, 56 anni di Roma, concorrente del programma Ciao Darwin, che durante un percorso a ostacoli è caduto sui rulli, battendo violentemente la schiena e rimanendo paralizzato. Marchetti da venticinque mesi è tetraplegico, immobilizzato dal collo in giù senza possibilità di tornare a muoversi. " La mia vita è stata distrutta da un gioco ", ha detto l'uomo al Corriere della Sera.



Parole drammatiche, quelle pronunciate da Marchetti, che arrivano a pochi giorni dalla decisione della procura di Roma di indagare quattro persone, titolari e referenti a vario titolo di società di produzione tv legate alla trasmissione Ciao Darwin. L'accusa per tutti è di lesioni personali gravissime per l'incidente avvenuto durante la registrazione di una delle puntate della trasmissione di Canale 5.



A pesare sull'esito delle indagini preliminari sono state le dichiarazioni che Gabriele Marchetti ha reso agli inquirenti nei giorni successivi al drammatico incidente. Il 56enne avrebbe spiegato di avere svolto la prova del "genodrome" - un percorso ad ostacoli con vari livelli di difficoltà - senza essere stato addestrato adeguatamente, né tanto meno avvisato dei rischi che avrebbe potuto correre.





Nell'imputazione contro i quattro dirigenti televisivi, il pubblico ministero Alessia Miele spiega che la prova dei "cilindroni" - dove i concorrenti dovevano saltare da un rullo all'altro - era stata "resa scivolosa" per aumentarne la difficoltà. Proprio per questo Gabriele Marchetti avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nella vasca sottostante e battendo violentemente la schiena sul fondo. L'inchiesta si è chiusa pochi giorni fa e dovrebbe vedere finire adirigenti tv Sandro Costa, Massimo Porta, Massimiliano Martinelli e Giuliana Giovannotti imputati a vario titolo.In tutto questo, però c'è la storia di Gabriele, che da oltre due anni ha visto stravolta la sua vita. Subito dopo l'incidente, che lo ha reso, è stato ricoverato in ospedale per un anno, subendo numerosi interventi chirurgici. Poi il ritorno a casa dalla moglie Sabrina e dal figlio Simone che oggi, insieme ad un infermiere specializzato, si prendono cura di lui. Prima del 17 aprile 2019 Marchetti lavorava in un'azienda ittica e aveva deciso di partecipare come concorrente a Ciao Darwin per gioco. Mai si sarebbe immaginato un destino simile, che oggi lo vede costretto su una sedia a rotelle.