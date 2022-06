"Cifre record". Quanto guadagna Kate Bush grazie a Stranger Things

La canzone del momento? Una hit del 1985. Trentasette anni dopo, "Running up that hill (A Deal With God)" si ritrova a essere il pezzo musicale più ascoltato e condiviso. Inserito in quasi due milioni di video su TikTok, il brano cantato da Kate Bush è entrato anche nelle orecchie dei giovanissimi, diventando un vero e proprio cult. Quasi un tormentone. Tutto merito di una popolare serie tv di Netflix, "Stranger Things, che ha inserito la storica melodia nella prima parte della sua quarta stagione, attribuendole un forte significato rispetto alla sceneggiatura. Ascoltata dalla protagonista del thriller fantascientifico in alcune drammatiche sequenze, la canzone ha ritrovato nuova vita.

Per l'artista britannica che l'aveva intonata nel 1985, una vera sorpresa. " Non avrei mai immaginato un successo simile. Il mondo intero è impazzito. La cosa davvero meravigliosa è che si tratta di un pubblico completamente nuovo, che in molti casi non ha sentito parlare di me ", ha affermato Kate Bush, svelando di essere a sua volta diventata una fan di "Stranger Things". E per forza: grazie al rilancio offertole dalla serie tv statunitense, la cantante ha visto i proprio guadagni crescere sensibilmente in poco tempo. Il fenomeno in questione, per l'appunto, è stato sorretto dagli impressionanti numeri sulla diffusione del brano. Da quando è disponibile sulle piattaforme streaming, infattii, "Running Up That Hill" è stata ascoltata 465 milioni di volte nel mondo e 147 solo negli Stati Uniti, secondo la società di analisi di dati musicali, Luminate.

Attualmente la canzone è al nono posto della classifica Billboard, e per qualche giorno era riuscita ad arrivare anche in cima alla Billboard Global 200 music chart. La hit " ha visto un aumento dello streaming del 16.867%, che l'ha portata a diventare la canzone più ascoltata in streaming, sia negli Stati Uniti che a livello globale all'inizio di questo mese ", ha affermato Rob Jonas, Ceo di Luminate. E pure su TikTok il brano sta "spaccando", come direbbero i giovanissimi fruitori della piattaforma social: il pezzo è utilizzato come colonna sonora di 1,8 milioni brevi video. Numeri e dati che, per Kate Bush, si sono trasformati in soldi.

"Running up that hill", i guadagni di Kate Bush

Secondo alcune stime, la cantante britannica avrebbe guadagnato 2,3 milioni di dollari in diritti d'autore in streaming tra il 27 maggio - giorno di debutto della quarta stagione di "Stranger Things" - e il 23 giugno. Bush, inoltre, avrebbe ottenuto 1 milione di dollari solo dallo streaming tra il 16 e il 23 giugno. E il "gruzzolo" è destinato ad aumentare, visto che la canzone sarà presente anche nella prossima parte della serie Netflix, disponibile al 2 luglio. La quasi totalità degli utili, peraltro, finisce direttamente nelle tasche della cantante 63enne, che è proprietaria dei diritti. Nel caso specifico di "Running Up That Hill", Warner Music Group percepirà una percentuale per la distribuzione del brano. Ma l'80% dei proventi rimarrà all'artista.