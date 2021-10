La Cipriani perde un dente nel tiramisù. Nicola lo ingoia per errore: "Mi sento male"

L'episodio avvenuto nelle scorse ore al Grande fratello vip è per stomaci forti. Non succede tutti i giorni di ritrovarsi a mangiare il dente di un'altra persona caduto per sbaglio nel tiramisù. Invece è quello che è successo a Nicola Pisu che, mentre stava gustando il dolce preparato dagli inquilini della Casa, si è ritrovato in bocca il dente che Francesca Cipriani aveva perso poco prima.

Potrebbe sembrare una gag ma in realtà è accaduto davvero e alcuni video diffusi su Twitter dagli utenti testimoniano quanto avvenuto durante l'ultimo pasto dei gieffini. Secondo quanto raccontato in un primo momento da Manila, Francesca Cipriani ha perso un provvisorio mentre stava assaggiando la crema, che alcuni concorrenti stavano preparando per comporre il tiramisù. Sulle prime però nessuno si è accorto che il dente fosse finito all'interno del dolce. La Cipriani ha lamentato di averlo perso, ma gli altri non hanno dato troppo peso alla cosa. Fino all'ora di cena.

Il dente che hanno trovato sulla Tiramisu pare che sia di Francesca



Dopo avere mangiato, i concorrenti si sono concessi una pausa dolce, gustando il tiramisù preparato poche ore prima. Ma Nicola Pisu è stato vittima di un'amara sorpresa. " Nicola ha sentito un rumore mentre masticava - ha raccontato una delle sorelle Selassie in giardino - e ha sputato un dente. Non era di Nicola, ho visto la sua bocca ". Il piccolo oggetto, che il figlio di Patrizia Mirigliani si è ritrovato in bocca, era in realtà il provvisorio perso dalla Cipriani. Ma oltre al disgusto, a fare diventare virale sui social l'episodio è stato il confronto, al limite del surreale, tra Francesca e Nicola sulla scomparsa del dente.

" Nicola ma hai buttato il dente nel secchio? ", ha esordito Francesca mentre Pisu stava raccontando l'accaduto a Manila e Manuel. Costringendo il gieffino a scusarsi, sostenendo di non avere pensato, sulle prime, che si trattasse di un dente: " Mentre mangiavo il tiramisù sentivo una cosa, oddio mi sento male guarda" . Tra l'imbarazzo generale la Cipriani ha incalzato Nicola: " Ma cazzo è mio. Me lo devo riattaccare. Non so come mi è caduto mentre lo mangiavo. Meno male è uno di quelli dietro, se era uno davanti ci scappava il morto, ti ammazzavo se mi mangiavi il dente ". Un siparietto da fare invidia alle migliori commedie italiane e che sul web è già diventato virale.