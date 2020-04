Cliomakeup vicina al parto: "Sono in Virginia, senza assicurazione. Non so dove partorirò"

La pandemia di coronavirus sta dilagando negli Usa, dove si sono registrati 5mila morti, secondo l'ultimo bollettino fornito dalla Johns Hopkins University e aggiornato alla giornata dello scorso 2 aprile. E, in piena emergenza Covid-19, una delle youtuber più amate in Italia ha deciso di lasciare New York -dove resiedeva fino a poco tempo fa- per spostarsi in Virginia, in vista del suo parto imminente. Si tratta di Cliomakeup al secolo Clio Zammatteo, che ha scelto di trasferirsi da un'amica influencer, di nome Giuliana Arcarese alias MakeupDelight. Che l'ha ospitata nella sua casa venendo così in aiuto alla youtuber che sta affrontando con coraggio i giorni che la separano dalla fatidica data in cui darà alla luce la sua secondogenita, Joy. Proprio dall'abitazione di Giuliana, Clio ha registrato una diretta con Marco Monty Montemagno su Facebook, sorprendendo gli utenti con il suo inaspettato intervento. E, in occasione della diretta social in questione, è stata data la possibilità agli utenti di porgerle delle domande.

Incalzata dai quesiti del web, Clio non si è risparmiata sul suo atteso parto, palesando tutta la sua preoccupazione maturata per l'evento. "Non so ancora cosa faremo e cosa succederà -ha così esordito-. Ci informiamo giorno per giorno tramite gli amici che sono a New York. Al momento non so ancora dove partorirò“ . E, confidandosi con gli utenti circa la sua gravidanza, ha poi proseguito dicendosi incerta di voler restare in Virginia: “Mancano tre settimane al parto ed io sono in Virginia, stiamo decidendo se tornare a New York. Tra i tanti problemi, c’è quello legato alla sanità ed alla assicurazione, io non ho ancora l’assicurazione in Virginia. Abbiamo diversi piani e sto cercando di capire cosa fare“.

Nel corso dell'intervento, in risposta a chi le aveva chiesto se avesse preso in considerazione l'idea di avvalersi dell'ausilio di un'ostetrica a casa e quindi l'ipotesi di un parto a domicilio, ha speso qualche critica sul sistema sanitario statunitense per poi palesare di preferire l'idea di un parto naturale in ospedale: "A New York ci sono differenze tra ospedali privati e pubblici. Ma bisognerebbe venirsi incontro perché siamo tutti sulla stessa barca. Quando partorisci a casa qualcosa potrebbe andare storto. Anche in America avevano sottovalutato il virus. E adesso, come in Italia, si trovano con gli ospedali pieni. Il cesareo non te lo fanno se non ci sono problemi...".