Clizia Incorvaia torna sui social: "Molti aspettavano famelici un mio passo falso"

Dopo l'improvvisa squalifica dal Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia rompe il silenzio social e parla per la prima volta sul web di quanto accaduto nella casa. Le pesanti parole pronunciate dalla bella influencer durante la litigata con Andrea Denver hanno scatenato una bufera mediatica, scomodando addirittura l'arma dei Carabinieri, indignata per le parole - "pentito" e "Buscetta" - pronunciate fuori contesto da Clizia.



Nell'ultima diretta del reality Alfonso Signorini ha mostrato all'ex moglie di Francesco Sarcina la reazione fuori dalla casa dopo le sue parole e a nulla sono valse le sue scuse di fronte alle telecamere. La sue parole, pronunciate con leggerezza, le sono costate la partecipazione al Grande Fratello. Nelle ore successive all'uscita dalla casa, Clizia Incorvaia è tornata a pubblicare alcuni contenuti su Instagram, storie dove si è mostrata sulla spiaggia di Fregene in cerca di un po' di tranquillità. L'ex gieffina ha scelto anche di condividere con i suoi follower le decine di messaggi di affetto e stima ricevuti nelle ultime ore. La modella sicula però ha ricevuto anche molte critiche sui social e proprio a chi le ha puntato il dito contro lei si è rivolta nell'ultimo post pubblicato su Instagram. " Le persone VERE sono quelle che mostrano se stesse con i propri pregi e difetti - ha scritto su Instagram la Incorvaia - quelli di cui percepisci la propria anima con le proprie insicurezze,paure,ferite e debolezze insomma che mostrano la bellezza della loro essenza d'animo e il loro essere speciali anche se IMPERFETTI. È vero, in un momento di crollo e stressata da stress pregressi di vita e da uno stato mentale affaticato ho perso la lucidità quella che avevo mostrato in altre occasioni. È stato un singolo episodio di cui ho preso atto,mi sono sentita mortificata ho chiesto: SCUSA. Ma si sa molti aspettavano famelici un mio passo falso. Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono ODIO per degli sconosciuti ".

Pur ammettendo di esser caduta in fallo per colpa dello stress e di un momento di debolezza Clizia non ha digerito gli odiatori del web e i criticoni. Questi ultimi però non si sono nascosti e sotto il post hanno commentato con durezza il suo messaggio, tacciandola di falsità: "Fa lsa.. Perché non metti anche i messaggi della gente che non ti "ammira" per come ti sei comportata? Sarebbero troppi in effetti ".