Clizia presenterà Ciavarro alla figlia? "Io e Sarcina ci siamo detto no"

La separazione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina non è ancora legale, l’udienza è fissata per il prossimo 23 aprile, ma i due ex si sono fatti una promessa importante per il benessere della figlia Nina.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, grazie al quale è tornata a credere nell’amore dopo l’incontro con Paolo Ciavarro, ha raccontato al settimanale Novella 2000 di voler andare con i piedi di piombo con il nuovo compagno e di procedere per step nella sua relazione con il giovane dopo la fine del reality.

“ Sì, Paolo è il mio principe azzurro, quello che mi ha restituito la voglia di credere nell’amore – ha detto entusiasta la modella siciliana - . Tutte le donne, anche le più ciniche, sognano di vivere un amore da favola, di essere protagoniste di una fiaba, anche io lo sogno. Ora mi sento come nelle favole, sono felice ”. Al settimo cielo per questo amore nato in maniera del tutto inaspettata dopo aver “vissuto l’inferno”, la Incorvaia ha precisato che, quando Paolo uscirà dalla Casa, inizieranno a conoscersi in maniera molto naturale.

“ Non vedo l’ora di viverlo, di abbracciarlo, ma andiamo con calma – ha sottolineato lei alla domanda su una possibile convivenza – [...] La prima cosa, appena Paolo uscirà, sarà vivere un rapporto di coppia normale, senza essere spiati dalle telecamere ”. Clizia, dunque, aspetterà a presentare alla figlia Nina il suo nuovo fidanzato anche perché, come rivelato, lei e Sarcina si sono fatti una promessa importante.

“ Col padre ci siamo promessi che a Nina presenteremo solo il partner ‘definitivo’. Ora non so, ma spero di poterle presentare Paolo – ha commentato lei che con l’ex marito non ha mai affrontato l’argomento riguardante la sua nuova vita privata - . Con lui non parlo della mia vita privata, non so cosa pensi. Di certo ha visto, saputo: TV e social ne parlano molto ”.