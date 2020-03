Coco Austin, allatta la figlia e sfida i social: "Mentre il mondo sta finendo tu succhia il mio amore"

Continua a stupire la star dei reality anglosassone Coco Austin postando i suoi scatti hot con figlia al seguito. Anche oltreoceano la pandemia del Coronavirus sta suscitando forte preoccupazione. Negli Stati Uniti c'è allarmismo per l'imperversare del famigerato virus, e Coco Austin, toccata da tale clima triste, ha deciso di fare un gesto in segno di solidarietà pubblicando su Instagram una foto che ha creato subbuglio in rete. L'ex spogliarellista ha esibito agli occhi del mondo, seppur di quello virtuale, un momento di tenera intimità mentre allata sua figlia, che oggi ha quattro anni. Lo scatto audace della super sexy Coco Austin, mamma della piccola Chanel, non è il primo poiché sin dal parto la modella ha sempre pubblicato foto sexy in compagnia della sua baby. Ma l'ultma foto condivisa sul suo profilo Instagram ha sollevato un vespaio di polemiche, urtando la sensibilià e il senso di moralità di molti follower.

Lo scatto di Coco Austin indigna il web

Da quattro anni la star dei social è madre della piccola Chanel Nicole Marrow, che lei adora e che, stando alle sue parole, continua ad allattare nonostante la bambina abbia tale età. La celebrità dei reality ha stupito tutti postando su Instagram uno scatto osè ma innocente per la presenza della figlia Chanel che in braccio al grembo materno cinge il seno florido della madre e le accarezza la guancia. Una foto che incarna l'immagine della tenerezza ma che al contempo ha urtato il buon gusto di molti. Il popolo social non ha affatto gradito l'idea fuori luogo della modella di condividere tale scatto e, soprattutto, di persistere nell'allattamento quando la figlia e già abbastanza grande. Coco Austin si è lasciata scivolare le critiche aspre e ha confidato nella comprensione della tante mamme e sul loro intuito materno.

Sicura delle sue scelte, la modella quarantenne ha espresso il suo pensiero dolce dedicato alla sua Chanel ma anche a tutte le persone che vivono con apprensione questa emergenza siociale. Sfidando i giudizi di chi sostiene che sia sbagliato allattare la piccola Chanel, ha scritto su IG: " In un momento in cui il mondo sembra stia finendo, tu succhia l'amore più che puoi ". Poi Coco Austin ha cercato manforte nelle donne che hanno concepito dei figli e che possano capire il suo gesto: " So che le mamme là fuori apprezzeranno questa foto ". Ma il popolo del web non conosce le mezze misure ed emette i suo giudizi spietati quando non appreza qualcosa. La pagina Instagram dell'esplosiva ex spogliarellista è stato invaso dai commenti velenosi: " Suona un po' ripugnante farlo a una bimba di quattro anni ".