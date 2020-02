Coco Austin bollente per San Valentino

Coco Austin mette in mostra le sue curve esagerate, sfoggiando un outfit sexy dedicato alla notte di San Valentino: testimonial di un noto brand tematico, la modella posa senza imbarazzo, fasciata in una lingerie davvero bollente. Non solo uno shooting fotografico, ma forse anche un messaggio sexy diretto al suo famoso marito, il rapper Ice-T, a cui è legata da tempo e con cui condivide l'amore per la figlia. La quarantenne modella e ballerina sfoggia un colore di capelli davvero catalizzante: un rosa shocking molto glamour, valorizzato dalle curve morbide imposte alle ciocche dei capelli.

L'outfit succinto non lascia spazio alla fantasia: il reggiseno di pizzo nero trasparente contiene a fatica le forme generose del seno, mentre la parte inferiore è affidata ad un perizoma striminzito e fortemente minimal. A completare il look un paio di calze a rete particolarmente sexy intervallate da una parte con effetto giarrettiera e, per finire, scarpe con tacco vertiginoso. Per illuminare il look, Coco ha scelto gioielli brillanti e luminosi del tutto coordinati.

Coco posa all'interno degli spazi di casa modellando il suo corpo per valorizzare la lingerie e le curve hot, ma non è un mistero la passione della donna per l'immagine e la forma fisica. Nonstante le curve esagerate, la modella è un'appassionata di fitness che pratica con costanza, e anche di yoga, attività che segue da tempo e che l'hanno aiutata anche durante la gravidanza. Spostata da molti anni con il rappar Ice-T, è madre della loro figlia di quattro anni Chanel, anche lei avviata verso il rutilante mondo dell'immagine anche grazie al suo personale profilo Instagram.

Austin non è nuova a questo genere di look: come mostra il suo profilo Instagram, predilige completi e abiti dal taglio molto contenuto e spesso ama posare in costume e bikini. Esageratamente sexy, l'ex modella della Playboy Mansion può vantare anche una breve carriera di attrice e di prezzemolina televisiva.

