"Col voto facciamo sempre i cialtroni in Italia": Dargen D'Amico fa polemica

Dargen D’Amico è incontenibile al termine dell’esibizione sul palco dell’Ariston. Il “cantautorapper”, in occasione della serata cover/duetti, ha interpretato “La bambola” di Patty Pravo ma a fare discutere sui social network sono le sue parole post-esibizione, con una battuta tagliente sul televoto.

"Mi raccomando col voto che in Italia facciamo sempre i cialtroni, avete visto col Presidente della Repubblica..." : così Dargen D’Amico, tra serio e faceto, in uno scambio di battute con Amadeus. Parole pronunciate con il sorriso sulle labbra, ma non passa inosservato un dettaglio: dopo la terza serata, legata al televoto, l’artista meneghino è passato dal quarto al decimo posto. Insomma, le preferenze del pubblico da casa hanno influito parecchio nel suo caso e in negativo. Ma attenzione anche al "dossier Fedez": ieri non sono mancate le polemiche per l'endorsement del marito di Chiara Ferragni a D'Amico, considerando la sua potenza di fuoco social.