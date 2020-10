Colpo di scena al GF Vip, Signorini svela: "Un nuovo vip gay entrerà nella Casa"

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si sta confermando un successo. La durata del reality potrebbe essere prolungata oltre Natale e nuovi personaggi sono pronti a varcare la porta rossa per stravolgere gli equilibri ormai formatisi all'interno della Casa. A svelarlo in anteprima è stato Alfonso Signorini nel corso di "Casa Chi", la trasmissione social visibile sui profili ufficiali di Chi su Instagram e Facebook.



A ventotto giorni dall'inizio del reality di Canale Cinque il gruppo dei concorrenti si è già ridotto a quattordici vip. Difficile proseguire per altri due mesi (e oltre come si vocifera da giorni) con lo stesso cast e allora ecco arrivare la "bomba". L'arrivo in Casa di nuovi volti in grado di creare nuove dinamiche all'interno del gioco e nuove relazioni con i vipponi, che già da un mese sono in gara. E così mentre tutti si chiedono se Paolo Brosio riuscirà a fare finalmente il suo ingresso al Grande Fratello Vip (dopo il contagio da coronavirus), un nuovo misterioso volto noto è atteso davanti alla porta rossa.

Ogni giorno vi faccio questa richiesta. A me piace rapportarmi con gli uomini, ma qualcuno che abbia una sensibilità simile alla mia. Parlo di modi di vedere le cose. Parlo di orientamento, perché un ragazzo gay ha passato spesso cose che ho passato anche io e mi capisce meglio. Su certe cose che penso io qui dentro non ho quella persona con cui ho quella visione uguale, per un trascorso, per tutto. Vorrei un rapporto più intenso in questo contesto

"Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del GF Vip - ha svelato sui social durante l'ultima diretta di Casa Chi Alfonso Signorini - È la risposta alla precisa richiesta diche vuole un inquilino da corteggiare". L'annuncio, quanto mai inatteso, è arrivato per bocca del conduttore che ha però lasciato un velo disull'identità del personaggio. Il Gf avrebbe dunque deciso di accontentare la curiosa richiesta dell'influencer che, sin dal suo ingresso nel reality, ha catalizzato l'attenzione su di sé. Negli scorsi giorni, nel confessionale, Tommaso ha aperto il suo cuore agli autori: "".

Difficile però capire quando avverrà il fantomatico ingresso e chi sarà il noto personaggio. Signorini non ha voluto svelare troppo di questo novità ma ha lasciato comunque intendere che il misterioso concorrente entrerà nella Casa entro le prossime due, al massimo tre, settimane.