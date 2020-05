Colpo di scena a Uomini e Donne, Alessandro dice addio a Giovanna per salire sul trono

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più concreta l'indiscrezione che vorrebbe Alessandro Graziani, corteggiatore di Giovanna Abate, salire sul trono dopo l'addio alla corteggiatrice avvenuto pochi giorni fa. Secondo quanto visto dalle anticipazioni della prossima puntata di "Uomini e Donne", infatti, il giovane sarebbe entrato nelle "grazie" di tre donne, che avrebbero contattato la redazione per poterlo corteggiare. Questa inattesa evoluzione avrebbe convinto la padrona di casa, Maria De Filippi, a offrire al corteggiatore il trono.

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne il rapporto di conoscenza tra la tronista Giovanna e Alessandro sembrava essere arrivato al capolinea. Lui, sempre più convinto di non essere la scelta della Abate, aveva deciso di abbandonare lo studio. La tronista aveva usato parole dure nei confronti di Graziani, definendolo " poco str***o " per potergli piacere. Alessandro aveva così lasciato lo studio visibilmente contrariato, salutando solo Maria. Nelle anticipazioni date dal portale "Il vicolo delle news" il 28enne giocatore di pallavolo era stato sorpreso in un albergo di Roma, facendo ipotizzare un ritorno in studio al cospetto di Giovanna. I fan della coppia avevano sperato in un ripensamento della tronista e tutto faceva presupporre che lei fosse andata a riprendersi Alessandro. La verità è però emersa solo oggi, alla fine della puntata mandata in onda su Canale 5.

Un vero e proprio colpo di scena inatteso per i telespettatori. Nel video di chiusura della puntata odierna di "Uomini e Donne" - dove vengono date alcune anticipazioni su quanto vedremo prossimamente - si vede Alessandro scendere le scale dello studio, ma non per sedersi nuovamente di fronte a Giovanna, bensì per essere corteggiato da tre dame. La nuova versione del dating show di Maria De Filippi, a causa delle disposizioni in materia di emergenza Covid-19, prevede infatti una formula mista e niente più trono Classico e trono Over. Alessandro Graziani sarebbe dunque sceso per vestire i panni del tronista - cavaliere, pronto a conoscere tre donne che, vedendolo in televisione, hanno chiesto alla redazione di poterlo corteggiare. Alessandro deciderà di approfondire la conoscenza o sceglierà di tornare da Giovanna dopo averla fatta ingelosire?