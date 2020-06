Colpo di scena a Uomini e Donne, rivoluzionato il format: via il trono Classico

Dopo venti anni di consolidato successo Uomini e Donne è pronto a cambiare volto. Il popolare dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi e capace di catalizzare milioni di spettatori in fascia pomeridiana, cambia formula. Abolita la distinzione tra trono Classico e trono Over e ampio spazio ai protagonisti principali a caccia dell'anima gemella.

La pandemia da coronavirus ha imposto un drastico cambio rotta per la maggior parte dei programmi televisivi. Con le nuove regole anti contagio imposte dal virus, conduttori e autori hanno dovuto dire addio al pubblico in studio, a ospiti e personaggi. Anche Uomini e Donne, il popolare programma di intrattenimento pomeridiano di Canale 5, si è dovuto adeguare ma lo ha fatto nell'immediato e forse per questo è riuscito a non perdere la sua affezionata fetta di pubblico. Dopo l'avvio della quarantena, la produzione di Uomini e Donne ha saputo aggirare i divieti e le nuove normative, proponendo una versione inedita del reality, puntando tutto sul corteggiamento in chat. La nuova formula - che vedeva protagoniste solo Gemma e Giovanna - non è stata premiata dal pubblico, che non ha gradito il cambiamento, ma l'idea ha offerto lo spunto giusto per un ritorno in studio tutto nuovo e destinato a durare.

Con l'avvio della fase 2, infatti, Uomini e Donne è tornato sì in studio, ma con una formula diversa con tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri. Nessuna distinzione tra trono Classico e trono Over ma tutti insieme appassionatamente, per consentire ulteriori intrecci e innamoramenti. La novità, frutto del post-covid e di un'intuizione della produzione, è stata molto apprezzata dal pubblico, che è tornato a premiare il programma con ascolti sempre più convincenti. Potrebbe essere per questo che, come anticipato da Il Fatto Quotidiano, Maria De Filippi avrebbe deciso di mantenere la formula invariata anche per la nuova stagione di Uomini e Donne del prossimo settembre. L'innovativa versione sembra la più funzionale all'emergenza coronavirus - che potrebbe protrarsi fino al 2021 - ma soprattutto più azzeccata per l'auditel. Del resto gli ascolti del trono Classico, quello dedicato ai giovani, non aveva più il seguito di un tempo, quando sul piccolo schermo si consumavano le scaramucce d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, Marco Fantini e Ludovica Valli e sul trono c'erano personaggi come Costantino Vitagliano e Francesco Arca. Che il trono Classico vivesse un momento difficile Maria De Filippi lo aveva già intuito, ma oggi la pandemia sembra averle offerto una soluzione vincente, consentendole di mandare in pensione il buon vecchio "trono".