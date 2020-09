Colpo di scena a Uomini e Donne, la tronista sceglie dopo solo tre puntate

Che l'interesse ci fosse era evidente ma gli spettatori di Uomini e Donne mai si sarebbero aspettati una scelta lampo. Invece sono bastate tre puntate alla tronista Jessica Antonini per scegliere il suo preferito tra le decine di corteggiatori.



Niente petali e neppure baci per la scelta più veloce della storia di Uomini e Donne. Un vero e proprio colpo di scena (o meglio di fulmine) che si è consumato nelle scorse ore durante le registrazioni della puntata che andrà in onda settimana prossima. A svelare la clamorosa anticipazione è stato il portale IlVicolodelleNews.it, che ha annunciato la scelta improvvisa della tronista Jessica Antonini. Sarà rimasta di sasso anche Maria De Filippi che i quegli studi della trasmissione ne ha viste di tutti i colori.

La 29enne di Rieti, mora e occhi di ghiaccio, ha esordito sul trono del programma di Maria De Filippi lo scorso 7 settembre. Tatuatrice e mamma di un bambino di 5 anni, Jessica era stata scelta come protagonista della stagione di Uomini e Donne insieme Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Le sue turbolente storie d'amore del passato le avevano fatto perdere la fiducia nell'amore, ma l'incontro con il corteggiatore Davide Lo Russo ha cambiato le cose. Il 27enne di Como - per il web il sosia naturale dell'attore turco Can Yaman - ha fatto breccia nel cuore della tronista sin dalla prima esterna, dove il feeling e l'interesse reciproco è stato evidente. Sguardi di intesa e parole di interesse che sono bastati - in sole due esterne - a far capitolare la bella 29enne.