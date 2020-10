Il comico Lillo Petrolo positivo al Covid-19: "Ho fatto una str..."

Un altro nome si aggiunge alla lista dei personaggi famosi contagiati dal coronavirus. Dopo Mara Maionchi e Gerry Scotti anche il comico Pasquale "Lillo" Petrolo ha annunciato di essere risultato positivo al virus. Il comico, del duo Lillo&Greg, lo ha rivelato durante un collegamento via webcam nel corso dell'ultimo Festival del cinema di Salerno. " Non lo voglio nascondere - ha dichiarato subito Lillo - Io sto a casa perché ho preso questo virus. Sto sotto controllo, ma ora ne ho capito che ha una forza devastante" .

L'attore comico ha fatto sapere di essere ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma ma di non essere in gravi condizioni. Il decorso del contagio non è stato però una passeggiata per Petrolo, che lo scorso 27 agosto ha compiuto 58 anni: " È una cosa che dura venti giorni con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia; è un’influenza moltiplicata per dieci. Io so perché me lo sono preso, so di aver fatto una "stronzata", non la rifarei, anche perché a causa di questa "stronzata" me lo sono preso ". Il comico ha svelato di aver commesso una leggerezza consapevole del possibile esito del contagio. Ma è sui social, in particolare sulla pagina del duo Lillo e Greg, che l'artista ha fatto sapere come sono andate le cose: " Conosco il motivo per cui sono ricoverato per Covid al Gemelli di Roma. Se lo conosco vuol dire che ho presente la leggerezza che ho compiuto. Mai abbassare la guardia, il virus c'è e mena forte! Ve lo assicuro! ".