Gerry Scotti positivo al Covid: "Sono a casa sotto controllo medico"

Gerry Scotti è risultato positivo al coronavirus. Il popolare presentatore è apparso sui social network per confermare le indiscrezioni che da ore stavano circolando nell'ambiente. Difficile sapere dove Scotti abbia contratto il virus, ma intanto lui sul web ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizione di salute.

" Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento ", così pochi minuti fa Gerry Scotti ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il conduttore, che pochi giorni fa aveva effettuato le registrazione della nuova puntata del programma Tu si que vales, non ha fornito dettagli sul contagio, ma ha svelato di essere in isolamento nella sua abitazione. Scotti è sotto attento controllo medico e per il momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

A far circolare la notizia che nell'ambiente televisivo ci fosse un nuovo contagio, dopo quello di Mara Maionchi, era stato il portale Dagospia. Nelle scorse ore il sito di Roberto d'Agostino aveva lanciato l'indiscrezione secondo la quale un famosissimo conduttore televisivo era risultato positivo al Covid-19. " Chi è il famosissimo conduttore Mediaset positivo al Covid? Lo avrebbe preso in famiglia e non negli studi di rete ", recitava il lancio. Impossibile non pensare a Paolo Bonolis e Gerry Scotti i due presentatori di punta delle reti.

Sono bastate, però, poche ore per far emergere il nome di Gerry Scotti. È stato lui stesso a rivelare la sua positività attraverso il canale più diretto, i social network. Con un post condiviso sui suoi profili Instagram e Facebook il presentatore ha dato la conferma, ma ha anche rassicurato sulle sue condizioni. Le sue parole in poco tempo hanno fatto il giro del web, raccogliendo l'abbraccio virtuale del pubblico e dei suoi fan. In attesa di ulteriori sviluppi, le registrazioni delle sue trasmissioni - primo tra tutti il gameshow Caduta Libera - sono state interrotte, anche se gli stringenti protocolli attuati dalle produzioni televisive dovrebbero aver scongiurato il contagio del 64enne.