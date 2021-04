Caos al concerto di Ultimo. Ira dei fan: "Ridateci i soldi"

Le hanno provate tutte, ma alla fine sono stati migliaia i fan di Ultimo rimasti esclusi dal primo show del cantautore romano in streaming dal Colosseo e trasmesso sul portale LIVENow. Con oltre 30mila biglietti venduti - un record per un evento online - era prevedibile che i server andassero in tilt e che qualcuno riscontrasse dei problemi di accesso o visualizzazione pur avendo acquistato il biglietto. Ma perdere tutto il concerto non è stato accettabile e la protesta è montata velocemente.

Una delusione immensa per centinaia di fan di Ultimo che, poco dopo le 22 ora dell'inizio del concerto in streaming, si sono riversati su Twitter per lamentare difficoltà di connessione al sito e mancato accesso al portale pur avendo un regolare ticket virtuale: " Se organizzate un concerto in streaming con biglietto almeno accertatevi poi che il sito sia in grado di sostenere migliaia di accessi in pochi secondi perché è assurdo che Ultimo lo vedano 50 persone su 30.000", "Inutile dire record di biglietti venduti se poi non permette a tutte quelle persone di godersi il concerto...che tristezza". E la polemica si è scatenata: " Pessima organizzazione, dopo 3 minuti mi si è bloccato tutto e ora non riesco più ad entrare", "Il concerto dovrebbe essere trasmesso su una piattaforma dedicata agli streaming a cui però risulta impossibile acceder. Per troppo traffico. LiveNow siete imbarazzanti ".

Ci dispiace stia riscontrando problemi nello streaming, stiamo sperimentando traffici molto elevati di visualizzazione e ci stiamo lavorando

Rivoglio i 10 euro! Sono 15 min che riprovo ad entrare, collegata 20 minuti prima poi bloccato e più nulla

A poco sono valse le scuse social della piattaforma di streaming che, mezz'ora dopo l'inizio del concerto "Buongiorno vita", ha affidato aun messaggio di allerta: "". Fornendo indicazioni pratiche per aiutare gli utenti a risolvere, ma che in realtà hanno amplificato la polemica. E qualcuno ha chiesto addirittura il rimborso del biglietto per il mancato spettacolo: "".

A più di un anno dallo stop ai concerti e agli spettacoli dal vivo, l'evento in streaming di Ultimo era uno dei più attesi nell'ambiente. Sold out in pochissime ore i biglietti per assistere in streaming. Un'attesa tradita che ha sorpreso lo stesso Ultimo che, pochi minuti dopo la fine della live, ha affidato a Instagram un messaggio di scuse per i suoi fan: " Ci siamo distinti anche questa volta, siamo riusciti a mandare in crash i server che ospitavano l’evento. Indovinate un po’? Non era mai successo. Eravamo troppi". Poi il regalo di consolazione per le centinaia di persone rimaste deluse ed escluse per colpa dei problemi tecnici: "Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e che non sono riusciti a seguire l’evento in diretta che sarà comunque disponibile per le prossime 48 ore ".