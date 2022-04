"Appesi a un tampone". Ambra a rischio per il Concertone

Dopo due anni di stop a causa della pandemia il Concertone del Primo Maggio è pronto a tornare in piazza San Giovanni. Ma l'evento potrebbe subire un drastico cambiamento di programma a causa della positività della conduttrice Ambra Angiolini. L'attrice è risultata positiva al Covid negli scorsi giorni, mentre si trovava sul set di una fiction, e non è potuta essere presente alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta nelle scorse ore.

La notizia è stata data da Ambra Angiolini che si è collegata in sala stampa con una videochiamata. L'attrice si è detta fiduciosa per la sua presenza di domani sul palco di piazza San Giovanni e felice " per la fiducia riconfermata nei miei confronti ". Per lei si tratta infatti dell'ennesima conduzione del concertone del primo maggio a Roma. " Appesi a un tampone molecolare ", ha scherzato Ambra, spiegando di non avere più sintomi del Covid e di essere risultata già negativa a un primo tampone antigeno. La risposta del tampone molecolare è attesa invece nelle prossime ore e solo il suo esito potrà dire se l'attrice potrà o meno condurre il tradizionale evento organizzato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil a Roma per la Festa del Lavoro.

Sul palco al fianco di Ambra a condurre il Concertone del Primo Maggio ci sarà anche il cantautore Bugo, che dovrebbe presentare la prima parte dello spettacolo. Nel caso Ambra risultasse ancora positiva, gli organizzatori non avrebbero pensato a un piano b, ma secondo voci insistenti un'altra figura femminile sarebbe già stata allertata. Intanto Ambra fa gli scongiuri: " Avrei già voluto essere lì in piazza, ma sono in attesa del risultato negativo del tampone. Spero arrivi presto. Sarebbe una beffa se dopo due anni io rimanessi chiusa in casa e loro in piazza ".

Al momento l'attrice e conduttrice resta in isolamento nella sua abitazione. Come riportano le agenzie di stampa, il direttore artistico Massimo Bonelli si è dichiarato ottimista rispetto alla presenza della Angiolini sul palco romano, che torna "vivo" dopo due anni di stop. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24. Tra gli ospiti figurano: Marco Mengoni, Max Pezzali, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Coez, Rkomi, Mecna, Mr. Rain, Rancore, Fasma, Tommaso Paradiso, Willie Peyote, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, Le Vibrazioni, Luca Barbarossa, Extraliscio, la Bandabardò con Cisco, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Clementino e l'Orchestraccia, Ariete, Bresh, Caffellatte con Deddy, Bigmama, HU, Mara Sattei, Angelina Mango, Claver Gold, Luchè, Mace, Venerus, Gemitaiz, Colapesce, Joan Thiele, Mobrici, Psicologi, Rovere e Sinkro.