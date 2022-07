Condannato il fidanzato di Silvia Provvedi: 12 anni a "Malefix"

A due anni di distanza dall'arresto, Giorgio De Stefano è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa, estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Come riporta l'Ansa, il Gup di Reggio Calabria lo ha condannato insieme ad altre 52 persone nell'ambito del processo - denominato "Epicentro" - volto a sgominare le potenti cosche della 'ndrangheta locale dei De Stefano-Tegano, Libri e Molinetti.

Giorgio De Stefano, 41 anni imprenditore milanese e figlio del boss "Don Paolino", è legato a Silvia Provvedi dal 2018. I due si sono conosciuti durante una serata alla quale Silvia era presente pochi mesi dopo essere stata lasciata da Fabrizio Corona. Quando la 28enne partecipò al Grande Fratello Vip nel 2018, di lui parlò sempre in modo misterioso, chiamandolo "Malefix" per non svelare il suo nome. Nel 2019 Silvia rimase incinta di De Stefano, ma a un mese dal parto l'uomo venne arrestato con l'accusa di associazione mafiosa, oggi confermata con la sentenza del maxi processo di Reggio Calabria.