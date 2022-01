La confessione choc di Ivana Spagna: "Volevo tagliarmi le vene"

Ivana Spagna ha scelto Domenica In per il suo ritorno in televisione. L'artista, da tempo lontana dalla scena musicale, è stata ospite di Mara Venier e tra ricordi e aneddoti legati alla famiglia e agli anni d'oro della sua carriera, ha svelato di avere attraversato un momento buio, nel quale ha pensato addirittura di togliersi la vita.

Nel corso della lunga intervista Ivana Spagna ha raccontato di essere in un periodo delicato della sua vita, pieno di fragilità. Paure e timori che l'hanno portata, negli ultimi anni, ad allontanarsi dal pubblico e dal palco. " Devi tornare a farti vedere, a cantare, a suonare ", l'ha spronata Mara Venier, facendole ripercorre i momenti più belli della sua carriera, ma anche quelli più dolorosi della sua vita privata. Come l'aborto vissuto negli anni '90, quando lei era in piena ascesa. " Sono rimasta incinta una volta, ma situazione non era delle migliori. Non lo volevo all'inizio, poi l'istinto materno ha prevalso. Ma durante un tour ho avuto un'emorragia e ho perso la mia bambina ", ha raccontato la cantante visibilmente provata.

È stato il ricordo della scomparsa della madre, però, a convincere Ivana Spagna ad aprirsi con Mara Venier e a rivelarle il suo tentativo di suicidio: " Quando è mancata mia mamma la mattina dopo sono andata a cantare perché io non potevo interrompere il tour per tutti quelli che lavoravano con me, avevano famiglia. È stato difficile. Non dormivo, ero rovinata nell'animo. Ero uno straccio e dopo due mesi sono crollata ".