"Sì, ho preso lì il Coronavirus..." Le sue parole scatenano la bufera

Ci sono nuovi dettagli sulle condizioni di salute di Madonna. Le dichiarazioni gettano molte ombre su quanto accaduto nei mesi di febbraio e marzo. Come è stato riportato in un post pubblicato sui social qualche giorno fa, la regina del pop avrebbe sviluppato gli anticorpi da Covid-19 perché sarebbe stata contagiata dal virus. A questa dichiarazione si aggiunge un’altra confessione choc per Madonna. L’artista torna sui social e rivela che, secondo le sue intuizioni, avrebbe contratto il virus in Primavera, durante i suoi concerti per il Madame X tour. E ora scatta la paura tra i fan.

"Quando ho saputo di aver sviluppato gli anticorpi ho cercato di ragionare su quanto è accaduto – esordisce nel post pubblicato sul suo profilo instgram-. Se ho sviluppato gli anticorpi significa che ho contratto il virus e sicuramente tutto si è concentrato a Parigi durante le tappe del mio tour". Tra febbraio e Marzo molti concerti di Madonna sono stati cancellati, anche a ridosso dell’evento stesso, per avverse condizioni di salute da parte della celebre cantante. E ora spunta l’ipotesi che Madonna possa essere stata una degli "untori" e che avrebbe potuto spargere il virus tra la comunità. "£Sicuramente tutto è successo più di 7 settimane fa. Quando ero a Parigi – confessa -. In quel momento ho pensato solo di aver avuto una brutta influenza. Anche gli altri artisti del mio show non sono stati bene. Fortunatamente ora stiamo tutti in salute. Spero che questo messaggio possa chiarire tutto. La conoscenza è potere". Secondo il calendario, Madonna avrebbe dovuto concludere il suo tour l’11 marzo a La Grand Rex di Parigi, ma l’artista avrebbe cancellato solo le ultime date non solo per i problemi di salute ma proprio perché, in quel frangente, anche in Francia il virus ha cominciato a mietere le vittime.

I fan sono indignati per le ultime dichiarazioni di Madonna, accusandola di poca serietà e rispetto. Intanto, come riporta il post incriminato pubblicato sui social, l’artista ha spiegato che si sta battendo strenuamente per la ricerca contro il virus. Per un vaccino ha donato 1,1 milione di dollari. "Sono onorata di poter essere arte e supportare la sperimentazione medica", continua. Però il fotografo Steven Klein, accusa pesantemente Madonna, rivelando che su quando è avvento a Parigi c’è bisogno di una spiegazione chiara e precisa. Infatti anche i fan storici chiedono dettagli.