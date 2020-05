Madonna spiazza i fan: "Contagiata dal Covid"

Con un annuncio a sorpresa Madonna ha rivelato di esser risultata positiva agli anticorpi del Covid-19. La popstar inglese, che da 16 marzo scorso si trova in quarantena con i suoi figli in Portogallo, ha dato la notizia ufficiale sui social network, senza però svelare quando ha contratto la malattia e come si sia contagiata.

Nelle scorse ore Madonna ha pubblicato sul suo profilo Instagram un nuovo video dove si mostra davanti a una macchina da scrivere tra pensieri e parole sulla sua quarantena. Dopo una riflessione iniziale, la popstar ha confessato di aver contratto il virus che da mesi sta costringendo l’umanità all’isolamento sociale: " Ho fatto un test l'altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus" . Un notizia choc che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. La popstar, 61 anni, non aveva mai lamentato malesseri nelle ultime settimane e in molti si sono chiesti dove e quando si sia contagiata.

Madonna non ha svelato se il suo sia un caso di malattia asintomatica o se nei mesi precedenti al lockdown, quando si trovava in tour con il suo gruppo di ballo, si sia ammalata. I referti medici hanno solo evidenziato che la cantante ha sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Una notizia che ha entusiasmato l’artista che, alla luce dei risultati del test, ha confessato di voler trascorrere più tempo fuori casa, senza la paura di contrarre il virus: " Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l'aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda" .