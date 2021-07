Zenga e Rosalinda senza freni (a letto). Ma spunta il bacio con Dayane

Le notti bollenti a casa di Zenga e l'ennesimo bacio con Dayane pochi giorni fa. Rosalinda Cannavò stupisce tutti con le ultime dichiarazioni piccanti rilasciate al settimanale Chi. L'attrice ha concesso una lunga intervista alla rivista di Alfonso Signorini parlando della passione travolgente con Andrea Zenga e del riavvicinamento con Dayane Mello, con la quale c'è stato un nuovo bacio fuori dalla casa del Grande Fratello.

Nell'ultimo numero di Chi, Andrea e Rosalinda si sono lasciati andare a confessioni hot sulla loro storia d'amore (anche se - a dirla tutta - qualche dettaglio ce lo saremmo risparmiato più che volentieri). Nella casa del Grande Fratello i due non si erano sbilanciati in quanto a effusioni. A parte qualche bacio e abbraccio, Zenga e la Cannavò non si erano lasciati travolgere dalla passione. Un atteggiamento trattenuto che aveva insospettito i telespettatori, che non credevano alla loro storia. Lontano dalle telecamere, però, i due sembrano divertirsi parecchio e su Chi non si sono proprio trattenuti scendendo nei particolari ed eccedendo un po'. " A letto va decisamente bene, in tutte le salse. Usi la fantasia in questa mia risposta", ha esordito l'attrice nell'intervista, prima di proseguire: "Non abbiamo bisogno di sex toy, ci bastiamo da soli...anzi bastiamo e avanziamo ". La casa di Andrea Zenga sembra essere il loro nido d'amore, viste le rivelazioni fatte da Rosalinda: " Siamo due innamorati che i trentacinque metri quadrati di casa di Andrea li hanno sfruttati tutti e intendo in ogni senso ".

E pensare che tutti credevano che la loro relazione fosse "freddina". A rincarare la dose di confessioni piccanti ci ha pensato anche Andrea Zenga: " Anche a casa tua non ci siamo mai lamentati anzi...Rosy mi seduce con lo sguardo. Potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sesso lo stesso. Anche se io la preferisco con le culotte ". Ma sarà davvero così, tanto da sbandierarlo ai quattro venti? Intanto l'ombra delle Rosmello incombe ancora. I fan di Rosalinda e Dayane Mello sperano ancora in un flirt tra le due. La scintilla che sembrava essere scoccata nella Casa aveva fatto pensare a molti che tra le due ci potesse qualcosa di più di un'amicizia.