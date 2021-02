Gf Vip, un video smaschera Dayane? "Non so come si faccia ad andare con uomini e donne"

L'incoerenza di Dayane Mello è ormai sotto gli occhi di tutti gli inquilini. Da Tommaso Zorzi a Stefania Orlando, fino a Rosalinda Cannavò quasi tutti i concorrenti rimasti in gioco non credono più alle sue parole. La dichiarazione d'amore che la Mello ha fatto a Rosalinda nelle scorse ore è solo la punta dell'iceberg e a tutti è apparsa una mera strategia. A svelarlo sono stati alcuni filmati trasmessi da Mattino 5 nella striscia mattutina dedicata al Grande Fratello Vip.

Io non capisco come è possibile che alla gente prima piace un uomo poi piace una donna. Dici che è solo un modo di.....cioè non capisco

Nella puntata odiernaha puntato l'attenzione sulle contraddizioni del percorso di Dayane Mello all'interno del reality di Canale 5. Per farlo sono stati mandati in onda una serie diin cui la modella brasiliana punta il dito contro coloro che hanno "atteggiamenti ambigui" verso l'uno o l'altro sesso. In uno dei filmati Dayane parla con Giacomo Urtis, uno degli ultimi vipponi entrati nella Casa, che le racconta della sua esperienza con uno dei suoi ex che, terminata la loro relazione, si è sposato con una donna. Un racconto che ha scatenato la reazione perplessa di Dayane: "".

Una dichiarazione in pieno contrasto con quanto vissuto nella Casa dalla Mello, che inizialmente si è avvicinata ad alcuni dei volti maschili più apprezzati del reality e poi ha stretto un rapporto speciale con Rosalinda. O, come lei stessa ha detto, nella vita ha avuto raporti sia con uomini che non donne. Un continuo cambio di rotta che non è sfuggito neppure a chi, come Stefania Orlando, Rosalinda e Tommaso, ha vissuto con lei gli ultimi cinque mesi. In un secondo video mandato in onda a Mattino 5 si scoprono ulteriori contraddizioni di Dayane nella Casa. Rosalinda e Stefania parlano della Mello durante la colazione e l'attrice rivela all'Orlando: " Lei mi ama e si è innamorata di me al punto di dirmi di rimanere col mio ragazzo al punto da propormi suo fratello. Se proprio dobbiamo smascherare, smascheriamo bene. Io me ne vado a testa alta ".

Nella notte Tommaso Zorzi si è scagliato contro Dayane definendola falsa nel suo atteggiamento ambiguo e accusandola di aver costruito ad arte la relazione con Rosalinda per pura strategia. Una visione che oggi è condivisa anche da Rosalinda e Stefania, che hanno concordato nel dire che la dichiarazione d'amore di Dayane era tutta un'invenzione dopo aver capito di avere esagerato nei confronti dell'attrice. A Mattino 5 la discussione in studio si è accesa e in molti hanno puntato il dito contro la modella brasiliana per le sue "stranezze".