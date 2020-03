Coronavirus, Adriana Volpe scrive al Gf Vip: "L'amore continuerà"

La pandemia di Coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo. E, tra le morti ad oggi accertate, si è registrata anche quella di Ernesto Parli, suocero di una delle indiscusse protagoniste della quarta edizione del Grande fratello vip in corso, venuto a mancare in Svizzera all'età di 76 anni. Si tratta di Adriana Volpe. L'ex conduttrice de I fatti vostri aveva di recente rivolto un messaggio di addio ai suoi ormai ex compagni d'avventura, nel giardino della Casa più spiata d'Italia, motivando la sua scelta di abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini, legata ai suoi gravi problemi familiari. La Volpe aveva, così, abbandonato anzitempo il gioco della Casa del Gf vip. E, nelle ultime ore, ha voluto riattivarsi sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha condiviso un nuovo filmato, divenuto virale nel giro di pochi minuti nel web.

Nella descrizione dell'ultimo video condiviso con il web su Instagram, contenente le immagini salienti del suo percorso vissuto tra le mura della Casa più spiata d'Italia, Adriana ha rilasciato per iscritto delle parole d'affetto, destinate al resto del gruppo dei concorrenti della quarta edizione del Grande fratello vip: “La vita può allontanarci, l’amore continuerà. Grazie ai ragazzi ancora nella casa del GF VIP 4, per aver condiviso con me un momento difficile. Adri”.

E il nuovo video pubblicato dalla Volpe in rete ha, intanto, raggiunto la cifra di 95mila visualizzazioni in poco tempo. Sotto il post in questione, inoltre, non sono mancati i commenti del web. Tra cui, si leggono i seguenti messaggi di sostegno, scritti dagli utenti per l'ex volto Rai: "Complimenti per il tuo percorso, complimenti per la bella persona che sei. In bocca al lupo per tutto e che il sole ti entri in casa ora più che mai!"; "Forza Adri! Sei una forza della natura!"; "Grazie a te per le bellissime emozioni che ci hai regalato...un abbraccio forte!"; "Sei una donna speciale. Prego per te. Ti mando un forte abbraccio".

L'addio di Adriana Volpe al Gf vip