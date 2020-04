Coronavirus, Fabrizio Corona diffidato dal Tribunale: "Niente personal trainer a casa"

Stop agli allenamenti a casa per Fabrizio Corona. Il tribunale di Sorveglianza ha diffidato il re dei paparazzi, intimandogli il rispetto delle regole della quarantena, che impongono il distanziamento sociale e l’isolamento da persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. Negli scorsi giorni Corona aveva ricevuto più volte la visita a casa del suo personal trainer. Il tutto documentato con video e foto pubblicate sui social network, violando – di fatto - le regole imposte dall’attuale emergenza sanitaria da coronavirus.

Fabrizio Corona sta scontando il residuo della pena detentiva agli arresti domiciliari. A fine 2019 aveva lasciato il carcere di San Vittore per motivi psichiatrici, trasferito in una struttura di recupero in provincia di Monza. Un mese fa, invece, l’ex di Belen Rodriguez ha ottenuto gli arresti domiciliari (fino al 2024), che sta scontando in un appartamento nel centro di Milano. Nella sua nuova residenza, da settimane, riceve la visita dei suoi collaboratori compreso il personal trainer, il figlio Carlos e l’ex moglie Nina Moric. Tutto nella norma almeno fino a quando non è entrata in vigore la quarantena a causa della pandemia da Covid-19.

Il distanziamento sociale e l’isolamento dalle persone non appartenenti al proprio nucleo familiare (coloro che abitano sotto lo stesso tetto) avrebbero imposto anche a Fabrizio Corona lo stop al via vai di persone che frequenta la sua abitazione milanese. Ma così non è stato. Il re dei paparazzi ha ricevuto più volte nei giorni scorsi nella sua abitazione il personal trainer, documentando gli allenamenti con foto e video. Sui social era esplosa la protesta dei follower e in alcune occasioni Corona si era addirittura giustificato con i fan. La polemica maggiore si era scatenata pochi giorni fa, quando Fabrizio Corona ha festeggiato il suo compleanno insieme ad alcuni collaboratori, al figlio Carlos e all’ex compagna Nina Moric. Una violazione delle norme imposte dalla quarantena che avevano fatto insorgere il web, facendolo finire su tutti i giornali.

Oggi però l’alt alle visite extra gli è stato imposto dalla polizia, che gli ha notificato una diffida del tribunale di Sorveglianza in cui gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale previste per contenere l'emergenza coronavirus. Il personal trainer, inoltre, è stato multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità. A incastrare Corona sarebbero state proprio le foto e i video pubblicati sui suoi profili social.