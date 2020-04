Coronavirus, ora Sarah Ferguson legge le fiabe per bambini

Che fosse eclettica e anticonformista il popolo britannico lo sapeva da tempo, ma oggi Sarah Ferguson ha stupito tutti con la sua nuova iniziativa. La Duchessa di York, ex moglie del principe Andrea, ha deciso di intrattenere i bambini inglesi leggendo loro storie e racconti fantastici. Ogni giorno una favola sul web fino a quando la quarantena non terminerà.



L'appuntamento quotidiano con "Storytime with Fergie and Friends" - questo il nome dell'iniziativa - nasce dall'idea di Sarah Ferguson di divertire e intrattenere i piccoli inglesi, sempre più isolati e lontani dalla socializzazione a causa del coronavirus. Dall’inizio del lockdown la duchessa si è attivata per sostenere volontari e operatori - in prima linea nell’emergenza sanitaria - con una vasta raccolta di alimenti e generi di prima necessità. A questo, però, Fergie ha voluto aggiungere il progetto legato alla letteratura per bambini. Del resto, i libri per bambini sembrano essere nel suo dna. L'ex moglie del principe Andrea è l'autrice della serie di volumi per i piccoli dal nome "Little red" che, nei primi anni del 2000, ottenne un enorme successo. In seguito, Sarah Ferguson ha scritto altre fiabe che ora è pronta a leggere sul web.

A rendere ufficiale il suo progetto è stata lei stessa attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Nel suo ultimo post Sarah Ferguson ha annunciato l’inizio del progetto: " Sono entusiasta di lanciare “Storytime con Fergie and Friends” sui miei nuovi canali Youtube e Facebookapp, uno storytime tradizionale per bambini ogni giorno per farli divertire durante il blocco. Leggerò sia le mie storie sia le altre e chiederò agli amici di unirsi. È tutto gratis e solo per divertimento ".

Fergie non sarà però sola. Con l'aiuto di alcuni divertenti pupazzi e qualche ospite a sorpresa, Sarah Ferguson intratterrà i bambini attraverso il suo nuovo canale Youtube, creato ad hoc per l'occasione. Le letture si potranno vedere e ascoltare anche attraverso Faceapp tutti i giorni alle 16 e il sabato con un doppio appuntamento.