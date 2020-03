Coronavirus, il ricordo social di Piero Chiambretti per sua madre

Nemmeno la morte è uguale a prima in piena epidemia da coronavirus. L'isolamento e la distanza sociale ci impediscono di stringerci ai nostr cari, di salutare chi se ne va. I morti da Covid-19 crescono ancora nel nostro Paese e il virus non guarda in faccia nessuno, colpisce indistintamente giovani e anziani, ricchi e poveri. Meno di una settimana fa è morta Felicita, mamma di Piero Chiambretti, colpita dal coronavirus e ricoverata nell'ospedale Mauriziano di Torino.

La donna era stata trasportata in ospedale circa 10 giorni fa con i sintomi del Covid-19 ed era stata ricoverata in isolamento nella struttura torinese. Il giorno dopo era stato ricoverato per lo stesso motivo anche Piero Chiambretti, il cui tampone tuttavia non aveva dato esito positivo in maniera sicura. Nel corso dei giorni, però, il popolare conduttore aveva accusato sintomi più evidenti, come una lieve insufficienza respiratoria, tanto da convincere i sanitari a non firmarne le dimissioni. Per la signora Felicita, invece, purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'anziana donna era stata ricoverata senza sintomi gravi ma le sue condizioni si sono repentinamente aggravate nel corso della degenza, senza che i medici potessero fare nulla per salvarla. La signora Felicita Chiambretti se n'è andata nel tardo pomeriggio di sabato e solo ieri il figlio è riuscito a farne un ricordo sui social, dimesso ma molto forte.

Sono giorni che Piero Chiambretti non aggiorna i suoi social, la situazione non è certamente quella giusta per trascorrere il tempo su Instagram. Nella serata di ieri, però, ha voluto ricordare la madre pubblicando il necrologio che è stato pubblicato lo scorso 21 marzo. " Profondamente addolorati lo annunciano il figlio Piero, la sorella Adriana, il nipote Eugenio, l'adorata Margherita e i parenti tutti. La Cerimonia funebre, in osservanza delle vigenti disposizioni, si terrà in forma strettamente privata ", si legge nell'immagine condivida dal conduttore, dove Felicita Chiambretti viene riconosciuta come poetessa.