Morta la mamma di Piero Chiambretti

Non ce l’ha fatta Felicità,la mamma 83enne di Piero Chiambretti. Era risultata positiva come il figlio al Coronavirus ed era ricoverata con lui presso l’ospedale Mauriziano di Torino. A dare l’annuncio Vladimir Luxuria sul suo twitter: “ Sentite condoglianze a Piero, mamma Felicita non ce l’ha fatta ” queste le parole della ex parlamentare.

Sempre Vladimir Luxuria aveva confermato il ricovero della madre di Chiambretti in ospedale insieme al conduttore il 17 marzo. I due erano arrivati al pronto soccorso, ma mentre le condizioni del conduttore non destavano preoccupazioni, la mamma era arrivata già in gravi condizioni. Dopo il loro ricovero e la sospensione della trasmissione “#CR$- La repubblica delle donne”, per la riorganizzazione del palinsesto, si era immediatamente provato a trattare una mappa dei contatti avuti da Chiambretti.

Anche Serena Grandi si era messa in autoquarantena dopo la notizia, avendo incontrato più volte il conduttore. "Ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo. Ora che ci penso dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D'Urso speriamo che finisca tutto per il meglio"

Le condizioni di Chiambretti

Il conduttore non ha rilasciato dichiarazione dall’ospedale dove si trova, ma la sua cara amica Iva Zanicchi, in contatto con lui, aveva riportato: “ Volevo tranquillizzare tutti, io sto bene. Mando un saluto affettuosissimo a Piero Chiambretti che purtroppo ha il coronavirus ma sta abbastanza bene. Piero mi raccomando ti vogliamo prestissimo tra noi. Io sto bene, sto rastrellando le foglie, volevo tranquillizzare tutti ”.

La signora Felicita rientra in una delle 793 persone decedute in giornata,