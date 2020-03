Coronavirus, Romina Power contro l'abbandono di animali: "Il virus non li attacca"

La pandemia di coronavirus ha registrato nel mondo 15.189 vittime e l'Italia è allo stato attuale il Paese con il maggior tasso di mortalità, seguito da Cina e Spagna. Questo, secondo il relativo bilancio fornito dalla France Press e aggiornato allo scorso 23 marzo. In molti, tra i personaggi famosi, si sono adoperati sui social-media per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione del Covid-19, al fine di combattere efficacemente il patogeno. E oltre a mietere vittime in tutto il mondo, il coronavirus ha provocato anche un altro problema, ovvero quello dell'abbandono degli animali domestici, in primis di cani e gatti. A stigmatizzare la tendenza dei più (provocata dalla divulgazione di fake news, secondo cui gli animali sarebbero "contagiosi", ndr) di liberarsi dei propri amici a quattrozampe, è stata nelle ultime ore, in particolare, Romina Power.

Riattivatasi sul suo profilo Instagram, la cantante americana ha, infatti, destinato al web diversi messaggi, in cui invita alla riflessione sul fatto che al momento non vi sono prove scientifiche secondo cui gli animali possano contrarre il coronavirus e/o diventare veicolo di trasmissione del patogeno ai danni dell’uomo.

"I cani ci tengono piu’ compagnia di quanto uno possa immaginare - si legge nella descrizione di un nuovo post condiviso dalla Power su Instagram-. Dipendono da noi. Sono i nostri guardiani e ci regalano amore incondizionato! Loro sono più forti di noi perche’ il virus, su di loro non attacca! Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio. Chi, avendo un cuore, lo farebbe mai? #cane #amore #cura #fedelta’ #simpatia".

Il messaggio con cui l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha voluto stigmatizzare l'abbandono di animali è stato riportato a corredo di una foto, che immortala il cane dell'artista originaria di Los Angeles, di nome Taco. Un fedele amico, con cui la Power, reduce dalla sua partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, sta trascorrendo i giorni della sua quarantena.

Romina Power conquista il web

L'ultimo post condiviso con il web da Romina Power sul suo profilo Instagram ha ottenuto oltre 6mila cuori, in poco tempo. E sotto lo stesso non sono mancati i commenti del web. Tra cui si legge il seguente messaggio riportato da un utente: "Amore allo stato puro, come tutti i nostri cani".