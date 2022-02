"Così ci scambiamo le fedi": la trama di Alex e Delia finisce male

La trama del triangolo Soleil - Alex - Delia si arricchisce di un nuovo episodio. Solo che l'ultimo sembra essere stato scritto direttamente di fronte alle telecamere con tanto di confronto tra moglie e marito sulla soluzione migliore.

Nelle scorse ore la coppia - dimenticandosi delle telecamere - ha organizzato un nuovo colpo di scena, che andrà in onda nelle prossime ore. Una nuova tappa in quello che sembra essere a tutti gli effetti un copione scritto da Alex Belli e Delia Duran per catturare l'attenzione del pubblico. "Senti io pensavo, se sei d'accordo, di organizzare una love boat dove ci riscambiamo le fedi", ha detto l'attore di Centovetrine alla modella venezuelana mentre i due si trovavano nella Stiva, la zona che un tempo era chiamata il Tugurio. Il luogo dove Belli è stato costretto a passare dopo il suo rientro "a tempo" nel reality di Canale 5.

I due si stavano preparando per rientrare in Casa dagli altri concorrenti dopo avere trascorso alcuni momenti da soli e Alex ha lanciato l'idea alla moglie. Il loro accordo non è sfuggito all'orecchio attento dei microfoni posizionati nell'area. " Dai ci riscambiamo le fedi, che dici", ha suggerito Alex mentre Delia diceva la sua: "Però ce le abbiamo già. Anzi adesso me la metto ". Belli ha però stoppato la compagna, proponendo lo scambio in favore di telecamere: "No, no ce le scambiamo lì dentro (nel confessionale, ndr), è più bello ". Le immagini del confronto tra i due gieffini sono iniziate a circolare sul web scatenando l'ennesimo malumore tra i telespettatori ormai stanchi del loro teatrino.