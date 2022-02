"Non ho problemi...". La reazione dei virologi allo show di Zalone

Checco Zalone ha conquistato il teatro Ariston e il pubblico a casa con la sua ironia dissacrante. Ha messo nel mirino gli omofobi, i rapper e i virologi riuscendo sempre a strappare un sorriso al pubblico in sala e a quello a casa. Con la sua interpretazione di Oronzo Carrisi, ipotetico virologo e cugino di Al Bano Carrisi, ha cantato un brano dedicato al protagonismo dei medici che in questi anni si sono alternati in tv e sui giornali per raccontare la pandemia senza (quasi) mai trovare un punto in comune ma contraddicendosi l'un l'altro in una girandola di opinioni. Una bonaria presa in giro che è stata accolta col sorriso da alcuni dei medici che, non troppo implicitamente, sono stati tirati in causa dal comico.

" Prima a Cellino il virologo stava sotto il podologo e l'estetista, poi c'è stato il riscatto: vorrei dirlo a tutti i giovani vulcanologi, tornadologi, marematologi: non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio vi chiama pure a voi. Stavo per abbandonare la virologia, poi è arrivato il primo tampone positivo di Cellino San Marco e mi ha cambiato la vita ", ha scherzato Zalone con Amadeus. Inevitabile il siparietto sulle continue diatribe tra i medici: " Chiedi se un virologo è d'accordo con un altro virologo? Vuol dire non capire un cazzo di virologia ".

Il brano Pandemia ora che vai via, nei credits letti da Amadeus, risulta scritta insieme a tutti quei virologi che, nell'ultimo anno, il pubblico ha imparato a conoscere attraverso la tv, da Brusaferro a Burioni, da Pregliasco a Rezza. A dirigere l'orchestra per Checco Zalone è stato chiamato Beppe Virussicchio, alter-ego di Beppe Vessicchio.

" Zalone è fantastico, eccezionale. Io sono un grande estimatore è un numero uno e ho visto i suoi film. Ha colto nel segno. 'Pandemia ora che vai via' speriamo davvero che vada via e insomma ha colto questo anno dei virologi. Io mi sono sentito poco tirato in ballo perché non sono un virologo ma un infettivologo. A parte questo, credo sia bello ridere anche su questo aspetto della comunicazione di questi due anni, i virologi che non devono parlare, devono stare zitti, non vanno d'accordo ", ha commentato Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. " Io non ho nessun problema a tornare a fare il mio lavoro, anche se andrò meno in televisione sarò felice lo stesso. Ci saranno altri modi di comunicare le malattie infettive ", ha concluso Bassetti.