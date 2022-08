Cosa c'è dietro la separazione tra JLo e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono già lasciati? Questa è la voce che rimbalza sui social dopo le dichiarazioni di un insider di Hollywood che parla di separazione tra i due. La coppia più glamour del momento, che è convolata a nozze appena poche settimane fa è sotto gli occhi di tutti per le dinamiche che hanno accompagnato la vita sentimentale dei singoli negli ultimi dieci anni. Si sono lasciati e ripresi, per poi allontanarsi per lunghi anni ma alla fine hanno capito di essere fatti l'una per l'altro. In gran segreto si sono sposati, poi sono volati in Europa per una romantica luna di miele a Parigi e, nel frattempo, JLo ha presenziato a un evento a Capri, dove si è esibita per beneficenza.

Possibile che i due si siano già lasciati? No, le cose non sono esattamente così. " L'unica cosa che rende la loro relazione così unica è che conoscono più di chiunque altro le richieste che derivano dal fare quello che fanno ", ha spiegato l'insider ai media americani. Un ragionamento molto coerente e giusto, tanto che Jennifer Lopez è rimasta ancora qualche giorno a Parigi mentre Ben Affleck ha dovuto far rientro in America per lavorare a un nuovo progetto. Nulla di sconvolgente, quindi, e nessun divorzio all'orizzonte per la coppia. Semplicemente i due si sono momentaneamente separati per questioni lavorative.