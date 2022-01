"Ciccio, fatti un esame", "Occhio a quello che fai". Lite in diretta tra Delia e Alex

Si ricomincia. L'uscita di scena di Alex Belli dal reality non ha messo fine al teatrino che l'attore ha allestito al Grande fratello vip. No, perché con la prossima entrata della moglie, Delia Duran, nel gioco si ricomincia tutto da capo. O meglio da dove gli spettatori erano rimasti quando Belli è stato squalificato dal programma.

Le avvisaglie di cosa succederà nella Casa, quando Delia varcherà la porta rossa, si sono viste nell'ultima puntata del reality, quando la coppia ha litigato in diretta tra accuse e minacce. Quando Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la Duran - in isolamento in un albergo - la donna ha lanciato la prima "bomba": " La vuoi una news flash? Visto che ci sono stati alti e bassi, io mi sono presa una pausa con Alex. Abbiamo continuato a litigare e a dirci brutte cose per cui ho deciso di avere il mio spazio. Mi sono rotta le scatole di questa storia ".

I toni si sono fatti subito accesi e Delia non ha perso l'occasione per rinfacciare al marito il comportamento tenuto dopo l'uscita dal reality: " Se vuole riconquistarmi lo deve fare da zero. Lui mi ha chiesto scusa e io l'ho perdonato, però continua imperterrito a nominare e pensare a Soleil. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto si preoccupa solo di Twitter e queste cose. Ho sofferto tre mesi e non ti preoccupi per me, ma di dare risposte ai tuoi fan e alle tue robe ".

Alex Belli ha provato a fare ragionare la moglie, che ormai era sul piede di guerra. E come nelle migliori soap ha calcato la mano: " Non me ne frega niente. Ciccio, fatti un esame di coscienza, vai per la tua strada che io vado per la mia. Bye Bye ". La reazione della modella ha sorpreso tutti da Signorini al pubblico in studio, che ha applaudito alle sue parole. Belli ha provato a mantenere una facciata, ma la moglie ha affondato il dito nella piaga: " Finalmente la tua amica Soleil ha ammesso che non è stato un teatrino. Tu pensi che siamo scemi noi? Pensi che noi crediamo che è stata solo un'amicizia? ".